Avião que caiu em SP é usado em voos regionais; conheça o modelo

São Paulo

A aeronave ATR 72-500, utilizada pela Voepass no voo que caiu no interior de São Paulo nesta sexta (9), faz parte da frota de companhias aéreas de vários países e atuam em voos regionais de rotas domésticas, ou seja, para distâncias mais curtas.

O avião é da fabricante franco-italiana ATR, companhia fundada em 1981 e que tem sede na França. A empresa afirma já ter vendido mais de 1.800 aviões ao redor do mundo para mais de 2.000 rotas.

Avião da Voepass em Congonhas (SP) - Bruno Santos/Folhapress

De acordo com a ficha técnica da ATR 72-500, o avião tem cerca de 27,2 metros de comprimento, e a envergadura (distância entre as asas) chega a 27,05 metros. Em sua configuração padrão, a aeronave tem capacidade para 68 passageiros.

Segundo a Voepass, o modelo é um turboélice bimotor de médio porte e asas altas (acima da fuselagem, diferentemente do observado em aviões maiores de fabricantes como Boeing, Airbus e Embraer) com projeto voltado para o mercado civil de transporte regional.

Em janeiro de 2023, um modelo ATR 72 esteve envolvido em um acidente aéreo no Nepal. Mais de 70 passageiros morreram na ocasião.

Voando em sua capacidade máxima, o alcance do avião é de quase 1.400 km, mais do que suficiente para percorrer a distância entre São Paulo e Cascavel (PR), por exemplo. A velocidade máxima durante o voo de cruzeiro (fase em que a aeronave já está em alta velocidade e altitude) é de 510 km/h.

Um avião desse modelo, operado pela Voepass e com 61 pessoas a bordo, caiu em uma área residencial de Vinhedo, no interior de São Paulo no início da tarde desta sexta. Havia 57 passageiros e quatro tripulantes a bordo, de acordo com a Voepass. Não há sobreviventes.

O avião, que viajava de Cascavel (PR) para Guarulhos (Grande São Paulo), caiu na altura do número 2.500 da rua Edueta, no bairro Capela.