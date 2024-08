Milícia é caso pontual da cracolândia, diz secretário nacional de Segurança Pública

Recife

O secretário nacional de Segurança Pública, Mario Sarrubbo, disse nesta quarta-feira (14) que a atuação de milícias em São Paulo é algo restrito à cracolândia, no centro da capital. Ele negou ter conhecimento de grupos do tipo atuando em outras regiões do estado.

"Eu não acredito que haja milícias em São Paulo, é um caso localizado ali na região da cracolândia. A gente pode até definir como tal, mas não é algo enraizado no estado de São Paulo, pelo menos é a informação que a gente tem", disse Sarrubbo em uma mesa no 18° Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no Recife.

Megaoperação contra o crime em São Paulo - Danilo Verpa - 6.ago.2024/Folhapress

Recente operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) apontou que agentes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) cobravam valores de comerciantes para fazer a segurança na região. Um dos agentes teria movimentado R$ 4 milhões em um esquema iniciado em 2020.

Além da taxa de proteção, o grupo comercializava armas ilegalmente, segundo a investigação.

O secretário afirma, contudo, que a possível formação de uma milícia na cracolândia acende um alerta.

"De todo modo, essa é uma preocupação. Milícia é nada mais nada menos que uma modalidade um pouco diferente de crime organizado. Portanto, é alvo também constante dos nossos projetos para que a gente possa debelar", afirmou Sarrubbo, em mesa que também contou com a presença do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida.

Antes de assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, pasta chefiada por Ricardo Lewandowski, Sarrubbo foi chefe do Ministério Público de São Paulo durante quatro anos.