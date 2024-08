Ministério Público cria força-tarefa para investigar queda de avião da Voepass

São Paulo

O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, criou uma força-tarefa para investigar o acidente aéreo da Voepass que causou a morte de 62 pessoas no dia 9 de agosto, em Vinhedo, interior de São Paulo. O objetivo é apurar em quais circunstâncias ocorreu a queda do avião, para eventual responsabilização civil e criminal de pessoas e das companhias.

A Força-Tarefa Voo 2283 está vinculada à Subprocuradoria-Geral de Justiça Criminal, conforme a Resolução 1.900/2024, publicada nesta quarta-feira (14), no Diário Oficial.

Destroços do avião no local do acidente em Vinhedo (SP) - Bruno Santos - 10.ago.2024/Folhapress

Para editar a resolução, Oliveira e Costa considerou "a complexidade envolvida no entorno da apuração de acidentes aéreos com vítimas fatais, que apontam a imprescindibilidade de investigação e promoção das eventuais ações civis e criminais, inquestionável a necessidade de atuação conjunta e integrada entre os órgãos de execução, visando a maior eficiência e celeridade no desempenho das funções constitucionais do Ministério Público", assim como "a necessidade de promover e facilitar o atendimento aos familiares das vítimas envolvidas".

A Subprocuradoria-Geral de Justiça Institucional, Cível e Tutela Coletiva e o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis e de Tutela Coletiva participarão da força-tarefa, que será integrada pelos promotores criminais de Vinhedo, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do CyberGaeco e do NAVV (Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência), bem como por membros das Promotorias do Consumidor de Vinhedo e de São Paulo. O NIGC (Núcleo de Inteligência e Gestão do Conhecimento) do CAEx (Centro de Apoio à Execução) prestará auxílio.

Promotoria derruba 40 perfis suspeitos de aplicar golpes

Ministério Público de São Paulo afirma ter derrubado, desde a última sexta-feira (9), mais de 40 perfis nas redes sociais que tentavam aplicar golpes ou divulgaram imagens de corpos do acidente.

Em nota, a Promotoria diz que o CyberGaeco, em parceria com o Cyber Lab do Ministério de Justiça, miram contas falsas que alegam levantar recursos em favor das famílias das vítimas do desastre aéreo em Vinhedo (SP).

O órgão afirma que 31 perfis que exibiam imagens dos mortos e 12 que tentavam aplicar golpes foram derrubados.

Em entrevista à jornalistas na noite de segunda-feira (12), o procurador-geral de Justiça Paulo Sérgio de Oliveira e Costa afirma que os perfis estão sendo investigados e que serão rigorosamente punidos.

"São pessoas que estão se aproveitando de situações trágicas como essa e vão merecer da parte do Ministério Público, que vai ser pedido à Justiça, todo rigor na punição", afirma o procurador.

Em nota, o MP-SP diz que se mobiliza para dar apoio psicológico, social e jurídico às famílias das vítimas.

A Promotoria tem dois canais diretos para contato dos familiares, por meio do e-mail apoiovinhedo@mpsp.mp.br e do WhatsApp (11) 96591-1372.