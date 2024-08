Brasília

O ministro Alexandre de Moraes afirmou, nesta quarta-feira (14), que não há nada a esconder a respeito da conduções dos inquéritos sob relatoria dele. A declaração fez parte do discurso do magistrado sobre a revelação da Folha de que ele usou o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de maneira informal para investigar bolsonaristas, feito na abertura da sessão do plenário do STF (Supremo Tribunal Federal).

Moraes disse ainda que as reportagens são "interpretações falsas". Segundo ele, essas interpretações produzem o que o país deveria combater, que são as notícias falsas.

"Não há nada a esconder. Todos os documentos oficiais juntados à investigação, correndo pela PF, todos já eram investigados previamente nos inquéritos já citados, com a Procuradoria acompanhando. E todos os recursos contras as minhas decisões, inclusive de juntada desses relatórios, foram mantidos pelo plenário do STF", disse o ministro.

Ele afirmou que essas interpretações a respeito da condução dos processos podem ser de boa ou de má-fé. "O que se vê de ontem para hoje é uma produção massiva de notícias fraudulentas para novamente tentar desacreditar o STF, as eleições de 2022 e a própria democracia no Brasil."

O ministro se manifestou em defesa da própria atuação e afirmou que "seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral [à época], me auto oficiar".

Segundo Moraes, o "caminho mais eficiente para a investigação naquele momento era a solicitação [de relatórios] ao TSE" e que "naquele momento a Polícia Federal pouco colaborava".

