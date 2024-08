Nossa fé foi colocada à prova, diz brasileira que desapareceu com o marido no Chile

Rio de Janeiro

O casal de Resende (RJ) que ficou desaparecido na região do Atacama, no Chile, passou cinco dias abrigado em um local improvisado na estrada a caminho de Copiapó.

Aurora da Silva Rodrigues, 59, e Eraldo Rodrigues, 60, viajavam de carro quando foram surpreendidos por uma nevasca e ficaram presos em um área de montanhas na fronteira com a Argentina.

Eles foram encontrados por autoridades locais na noite desta sexta-feira (23), próximo ao Passo de São Francisco. À espera de resgate, o casal sobreviveu com alguns mantimentos que tinham, uma barraca, um colchão e um fogareiro, que estava no veículo.

No quarto dia no local, já sem água, Aurora e Eraldo chegaram a comer gelo para se hidratar. "Foram dias muito difíceis, a nossa fé foi colocada à prova e a nossa esperança de retornar também. Quando nós nos vimos na situação, a única certeza que tínhamos é que podíamos não voltar", afirmou Aurora em vídeo divulgado para agradecer a mobilização em torno das buscas.

Aurora e o marido passaram cinco dias abrigados em um local improvisado na estrada a caminho de Copiapó, na região do Atacama - Eraldo Rodrigues/Arquivo Pessoal

"Esse movimento de buscas, de prece e oração, foi o que nos trouxe de volta. Agradeço a todos, mesmo aqueles que nem sequer nos conhecem, mas, de alguma forma, contribuíram para que a gente pudesse reencontrar nossa família", disse Aurora.

O casal reencontrou o filho Raphael Valentim, e a nora, e Cintia Martins, que foram para o Chile após o desaparecimento, no sábado (24).

Imagens divulgadas por Cintia mostram o momento em que a polícia chilena encontra o casal no abrigo improvisado na estrada, e o encontro com os familiares.

Aurora e Eraldo saíram de Resende, cidade do interior do Rio de Janeiro, no dia 2 de agosto para uma viagem pela América do Sul, num veículo particular. Eles entraram no Chile pela fronteira de Jama, na Argentina, no dia 14.

O último contato com a família havia sido feito foi às 8h de domingo (18), quando eles estavam na cidade de Copiapó, no Chile.

O casal programou ficar em Copiapó na noite de sábado (17) e seguir viagem rumo à fronteira no domingo (18), logo pela manhã, e assim fizeram. No entanto, em um certo ponto da viagem, começaram as nevascas.

Nora do casal, Cintia Martins explicou que, por causa do mau tempo, a visibilidade foi ficando ruim e, ao desviar de algo, Eraldo bateu o carro e atolou na neve.

"Nesse momento, não dava mais para seguir viagem. Então, ele saiu do carro para ver a região onde estavam e para procurar algo para se protegerem. Foi então que avistaram um abrigo, recolheram alguns itens do carro e foram até lá. Aurora chegou a cair por causa do vento forte", relatou Cintia.

Abrigo onde casal do RJ desaparecido no Chile ficou por cinco dias - Eraldo Rodrigues/Arquivo Pessoal

No abrigo, o casal montou uma barraca e colocou um colchão no chão e um fogareiro que estava no carro. Ainda segundo Cintia, além de estarem em condições precárias, os meios de comunicação do abrigo estavam desligados.

"Assim passaram a primeira noite. No dia seguinte, o carro já estava tomado de neve, era impossível sair de lá. Eles chegaram a ir até ele para tirar a neve, mas a nevasca continuava", contou a nora do casal.

Eraldo e Aurora chegaram a deixar bilhetes pelos vidros do carro para caso alguém o encontrasse. "Também escreveram um diário e recados para algumas pessoas, eu e Raphael, alguns parentes", completou Cintia.

Com os termômetros marcando -20ºC, eles disseram que vestiam sacolas entre meias e o tênis para se aquecer. Também fizeram algumas estratégias de racionamento de comida, como maçãs, biscoitos, balas e latas de atum, que tinham levado para a viagem.

"No quarto dia, a água acabou, então, eles comeram gelo para se hidratar. O gás do fogareiro também acabou. Era o limite mesmo", afirmou Cintia.

Aurora e Eraldo Rodrigues passaram cinco dias abrigados em um local improvisado na estrada a caminho de Copiapó, na região do Atacama - Eraldo Rodrigues/Arquivo Pessoal

Eraldo e Aurora foram localizados por equipes de resgate das autoridades locais na noite de sexta-feira (23). Depois, foram encaminhados para um abrigo na região do Lago Verde, no Chile, até encontrarem o filho e a nora, na manhã de sábado.

Os quatro devem retornar para Resende em aproximadamente dez dias, com o mesmo carro particular em que viajavam.

Nesta segunda-feira (26), Eraldo usou as redes sociais para comentar o ocorrido e afirmou que o automóvel do casal está funcionado mesmo após passar seis dias com neve no motor. "Quando fomos resgatados não imaginávamos que o carro fosse funcionar novamente. O resgate realizou o reboque e incrivelmente o carro funcionou. Seguiremos a viagem com nosso carro", escreveu.