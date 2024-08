Casal do Rio de Janeiro desaparece durante viagem de carro ao Chile

Rio de Janeiro

Um casal de Resende (RJ) está desaparecido na região do Atacama, no Chile, desde o último domingo (18).

De acordo com familiares, Aurora da Silva Rodrigues, 59, e Eraldo Rodrigues, 60, saíram de casa no dia 2 de agosto para uma viagem a passeio de carro —um veículo particular Nissan Versa vermelho.

O casal entrou no país pela fronteira de Jama, na Argentina, no dia 14. O último contato foi feito foi às 8h de domingo, quando eles estavam na cidade de Copiapó, no Chile. A família afirma que, desde então, não teve mais notícias deles.

Eraldo Rodrigues, 60, e Aurora da Silva Rodrigues, 59 anos, não são vistos desde o último domingo (18) - Arquivo pessoal

Ainda segundo os familiares, Aurora e Eraldo mandavam mensagens diariamente em um grupo onde compartilhavam também fotos, a localização em que estavam e o roteiro que fariam no dia. Eles afirmam que o casal é experiente em viagens e não deixaria de fazer contato sem algum motivo relevante.

De acordo com os parentes, muitas áreas pelas quais o casal passaria não têm cobertura de sinal de celular e, por isso, não houve preocupação nos primeiros dias sem contato. Mas, com o passar do tempo, perceberam que havia algo errado e acionaram as autoridades.

A polícia local abriu uma investigação nesta quinta-feira (22), depois que o filho do casal e a nora, Raphael Valentim e Cintia Martins, foram para o Chile e registraram o caso. Equipes dos Carabineiros do Chile, que é a polícia ostensiva chilena, atuam nas buscas.

"As últimas informações que temos é da saída deles após o check-out do hotel Ibis, em Copiapó, onde estamos atuando junto nas buscas junto à polícia local. Estamos buscando pela cidade e arredores", disse Cintia.

"Compartilhamos o roteiro prévio da viagem deles com as autoridades. A intenção era voltar para a Argentina pela fronteira de Paso de San Francisco, mas a informação da imigração é de que eles não acessaram ainda", acrescentou a nora do casal.

Raphael disse que está em contato com advogados para tentar a quebra dos sigilos bancário e virtual do pai. "Contatamos dois advogados para acessar as contas de e-mail e localização e extratos do cartão viagem e contas do meu pai", afirmou.

O Itamaraty disse que acompanha o caso e está em contato com as autoridades locais e com a família do casal brasileiro. A Polícia Federal também foi acionada.