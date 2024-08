Ônibus é roubado e usado como barricada durante operação no Complexo de Israel, no Rio

Rio de Janeiro

Um ônibus foi roubado por criminosos e utilizado como barricada para impedir a entrada de policiais militares na Cidade Alta, zona norte do Rio de Janeiro, durante operação na manhã desta terça-feira (13).

A Cidade Alta faz parte do Complexo de Israel, batizada assim por estar sob domínio de Álvaro Malaquias, o Peixão, traficante conhecido por determinar na região a pintura de passagens bíblicas nos muros e a instalação de estrelas de Davi e bandeiras de Israel.

Peixão, segundo investigações da polícia, é o responsável por ameaçar frequentadores da umbanda e candomblé e determinar o fechamento de terreiros e casas de santo.

Ônibus atravessado em rua da Cidade Alta, zona norte do Rio, durante operação policial - Reprodução/TV Globo

Além da Cidade Alta, o Complexo de Israel incorpora as favelas Cinco Bocas, Pica-Pau, Parada de Lucas e Vigário Geral. Também há influência de Peixão nos bairros vizinhos, como Brás de Pina e Cordovil. Parte da região é cortada pela avenida Brasil, a principal via expressa do Rio.

Nesta terça, policiais militares realizaram operação na região. Um ônibus da linha 335 (Cordovil x Tiradentes), que vai da zona norte ao centro da cidade, foi sequestrado e utilizado como barricada na Cidade Alta. Passageiros e motorista foram obrigados a descer.

No fim da manhã, o ônibus foi retirado do local. Até o início da tarde a PM não havia registrado prisões e apreensões.

Segundo o Rio Ônibus, sindicato que representa as viações rodoviárias do Rio, ônibus da linha 335 estão realizando desvio no itinerário.

O Rio Ônibus afirmou que nos últimos 12 meses 138 ônibus foram sequestrados e usados como barricada. "A recorrência dos casos reiteram a necessidade de ações efetivas por parte das autoridades de segurança pública do Rio de Janeiro. É preciso, com urgência, garantir o direito de ir e vir do cidadão", afirmou em nota o sindicato.