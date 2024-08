Ônibus são sequestrados e incendiados durante operações no RJ

Rio de Janeiro

Nove ônibus municipais foram sequestrados e utilizados como barricadas para impedir a entrada de policiais no Complexo do Chapadão, na zona norte do Rio de Janeiro. Em Belford Roxo, município da Baixada Fluminense a 25 km da capital, dois ônibus foram incendiados em uma das principais vias da cidade.

Pela manhã, policiais militares realizaram uma operação no Complexo do Chapadão, localizado entre os bairros da Pavuna e Anchieta. Um dos líderes do Comando Vermelho em São João de Meriti, município ao lado da Pavuna, foi morto durante tiroteio.

Ônibus atravessado em rua de acesso ao Complexo do Chapadão, na zona norte do Rio - Reprodução/TV Globo

Horas depois três caminhões e nove ônibus foram sequestrados para serem usados como barricada. Nenhum motorista ficou ferido e os passageiros foram liberados antes de os suspeitos roubarem os veículos.

Os ônibus ficaram atravessados nas ruas de Anchieta. Foram levados veículos das linhas 669 (Pavuna x Méier), 399 (Pavuna x Passeio), 945 (Pavuna x Fundão) e 793 (Pavuna x Sulacap), todos da viação Pavunense, que teve 50% da circulação prejudicada nesta quarta.

No fim da manhã, em Belford Roxo, dois ônibus intermunicipais foram incendiados na avenida Automóvel Clube. A via também corta a cidade de São João de Meriti e o bairro da Pavuna, na capital fluminense, onde ocorreu o sequestro dos ônibus.

A ação ocorreu após operação da PM na favela da Guacha, onde três pessoas foram detidas. Com elas, policiais afirmam ter encontrado pistola, munição e drogas.

O Rio Ônibus, sindicato das empresas de ônibus da cidade do Rio, contabiliza 147 ônibus sequestrados e usados como barricadas nos últimos 12 meses.

A Semove (Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro) calcula 15 ônibus incendiados este ano e 73 incendiados desde o ano passado em toda a região metropolitana do Rio, incluindo viações que fazem trajeto intermunicipal. A federação calcula prejuízo de R$ 62 milhões com os incêndios.

"A Semove repudia esses ataques criminosos ao transporte público, que afetam, principalmente, a população que mais depende dele para seu deslocamento diário", disse a federação em nota.

Em outubro de 2023, após a morte do miliciano Matheus da Silva Rezende, o Faustão, ao menos 35 ônibus foram incendiados no Rio. A situação deixou o trânsito caótico na zona oeste da cidade, com oito bairros afetados.

Segundo Paulo Valente, diretor de relações institucionais do Rio Ônibus, as empresas que operam nas zonas oeste e norte são as mais afetadas. As comunidades da Vila Aliança, em Bangu, o Complexo de Israel, entre Cordovil e Parada de Lucas, e o Complexo do Chapadão, na Pavuna, são as que têm mais ocorrência de sequestro de ônibus, segundo o porta-voz.

Valente diz que cada ônibus incendiado gera um prejuízo médio de R$ 900 mil. A empresa leva até seis meses para substituir o veículo.

"Ações como essas impactam toda a comunidade que utiliza a linha. O bairro da Pavuna hoje ficou intransitável. Bloquearam as principais vias. Até para quem usa carro e motocicleta ficou difícil de rodar. Ficou uma fila de mais de 30 ônibus parados porque não tinham como manobrar", afirma Valente.

"Se dia sim e dia não, na mesma rua e mesma comunidade, tem uma ocorrência dessa, já existe a questão mapeada", diz o porta-voz. "Tem como prevenir. Basta usar o serviço de inteligência e ter veículos e policiais disponíveis."