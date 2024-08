Operações policiais no RJ causam fechamento de 20 escolas nesta quarta (14)

Rio de Janeiro

Operações da Polícia Militar em favelas da região metropolitana do Rio de Janeiro ocasionaram o fechamento de pelo menos 20 escolas públicas nesta quarta (14). As ações ocorrem no município de São Gonçalo e no Complexo de Israel, na capital.

Em São Gonçalo a operação ocorre no Complexo do Salgueiro. Moradores relataram que há troca de tiros. Lá, a secretaria municipal de Educação afirmou que nove escolas tiveram o funcionamento suspenso. Ainda segundo a pasta, a medida foi tomada por conta da "segurança de alunos e funcionários e as unidades retomarão as aulas assim que a situação for normalizada".

Ônibus atravessado em rua da Cidade Alta, zona norte do Rio, durante operação policial na terça (13) - Reprodução/TV Globo

Já no Complexo de Israel, zona norte do Rio, não há informações de troca de tiros. De acordo com a secretaria municipal do Rio, nas comunidades Cinco Bocas e Pica-Pau, três escolas foram impactadas pelas operações policiais em curso. Na Cidade Alta, oito.

Nesta terça (13), um ônibus um caminhão foram usados como barricadas durante operação no local, que tem influência de traficantes autodenominados evangélicos.

Segundo a PM, eles expulsam moradores com outras crenças religiosas e usam da religião para a expansão territorial.

Por conta da operação nas comunidades, o Rio Ônibus, sindicato das empresas, informou que a linha 335 (Cordovil x Tiradentes) não está fazendo o itinerário normal.

Entre as unidades de saúde, a secretaria Municipal de Saúde disse que o Centro Municipal de Saúde José Breves dos Santos e a Clínica da Família Heitor dos Prazeres mantêm o atendimento à população. As visitas domiciliares foram suspensas.