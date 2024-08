Homem invade culto em motocicleta e fere três pessoas com faca no RS

Porto Alegre

Um homem foi preso após invadir um culto evangélico e ferir três pessoas com uma faca neste domingo (25) em Miraguaí, no noroeste do Rio Grande do Sul.

De acordo com a Brigada Militar, o suspeito entrou na igreja de motocicleta, deixou o veículo em frente ao altar e atacou o próprio irmão, integrante da banda musical que se apresentava no local. Outras duas pessoas foram atingidas quando tentavam conter a agressão.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Homem entrou em igreja de moto e atacou o irmão e outras duas pessoas com uma faca, em Miraguaí (RS) - Cleiton Figueiredo/Radio Líder

Na hora do ataque, cerca de 150 pessoas estavam na igreja para o culto temático de bênção para a família.

O agressor fugiu a pé do local. Detido depois, ele relatou às autoridades que foi agredido pela população na rua e também alvo de um atropelamento.

Ele foi levado sob custódia para o hospital de Tenente Portela, onde foi atendido, e conduzido até o presídio de Três Passos após a liberação médica.

O alvo da facada segue hospitalizado, mas não corre risco de morrer. Os outros dois feridos já tiveram alta.