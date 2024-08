Quadrilha que aplica golpes digitais é alvo de ação do Ministério Público de SP

São Paulo

As forças de segurança do estado de São Paulo realizaram nesta terça-feira (13) a Operação Tashi Delek, com intuito de prender lideranças e desarticular uma organização especializada em estelionatos e golpes digitais por meio de websites falsos que simulavam lojas legítimas.

Essa ação foi uma sequência da Salus et Dignitas, realizada na última terça-feira (6), para desmantelar esquemas da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) no centro da capital paulista.

Segundo o Ministério Público estadual, em monitoramento realizado pelo CyberGaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), unidade do especializada em prevenção e combate a delitos cibernéticos, verificou-se que os websites falsos atingiram nos últimos seis meses mais de 137 mil acessos, havendo vítimas do Brasil inteiro.

Policiais militares e agentes do Gaeco reunidos no centro de São Paulo antes de realizarem a Operação Tashi Delek, para desarticular uma organização que cometia crimes digitais no estado - Divulgação/Gov. do Estado de São Paulo

As equipes da Polícia Militar, em conjunto com o CyberGaeco, apreenderam 21 celulares, joias, pen drives, máquinas de cobrança, relógios, notebooks, um tablet e mais de R$ 14 mil em dinheiro vivo.

"As investigações indicaram a existência de uma quadrilha envolvida com a prática sistêmica de diversos delitos patrimoniais usando meios digitais em diferentes estados brasileiros. Ainda conforme as evidências, os criminosos formaram uma organização criminosa para cometer os estelionatos e lavar dinheiro proveniente dos crimes", informou o governo estadual, em nota.

Em Santos, a 1ª Vara Criminal autorizou o cumprimento de sete mandados de prisão e de 42 de busca e apreensão. Cerca de 200 policiais, inclusive do Batalhão de Choque da PM, e 30 promotores do Gaeco participaram da ação.

As ordens judiciais da Operação Tashi Delek foram cumpridas nas cidades de São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, Suzano, Mauá, Santos, Itanhaém e Peruíbe.

Na megaoperação da última semana, 15 pessoas ligadas ao crime organizado foram presas, além de 33 imóveis interditados. Segundo o Ministério Público, esses locais eram usados para práticas ilegais de uma facção criminosa, como armazenamento de armas, drogas e até como casas de prostituição, além de colaborarem para a lavagem de dinheiro do tráfico.