São Paulo promete ter mais um dia frio nesta quarta-feira (14)

São Paulo

A cidade de São Paulo promete mais uma quarta-feira (14) gelada, quando a temperatura mínima prevista é de apenas 5°C, com possibilidade, inclusive, de geada nas primeiras horas da manhã.

Entretanto, durante o dia há a tendência de os termômetros chegarem a 23°C, dando início a uma sucessão de altas nas temperaturas à tarde até se atingir 30°C no sábado (17), conforme dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Com roupa de frio, mulher faz alongamento no parque da Água Branca, zona oeste de São Paulo; cidade deve ter mais um dia com temperatura baixa - Danilo Verpa - 12.jul.24/Folhapress

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, uma massa de ar frio, que fez a capital paulista registrar a segunda menor temperatura do ano nesta terça (13), com 8,6°C pela manhã e a tarde mais fria do ano, com 13,4°C de temperatura máxima média, ainda vai manter o tempo seco e estável nos próximos dias.

"As temperaturas, de uma forma geral, seguem baixas, mas devem se elevar a partir da quinta-feira [15], em decorrência do afastamento do ar frio sobre o oceano", afirma o órgão municipal.

Na quinta, o céu deverá ter poucas nuvens na madrugada e termômetros na marca dos 11°C. No período da tarde, a expectativa é de grande amplitude térmica com elevação significativa da temperatura, com máxima de 27°C e índices de umidade do ar entre 33% e 85%.

O Inmet emitiu alerta de perigo potencial de baixa umidade para esta quarta-feira para quase todo o estado de São Paulo e na região Centro-Oeste, além de parte de Minas Gerais e do Nordeste.

Também há um alerta de perigo potencial de geada no sul e no sudeste do estado. Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, deve gear nesta quarta e quinta —a mínima, que nesta terça foi de 0,7ºC, segundo o Inmet, não deve passar de 7°C.

No litoral, além do frio, a Marinha alerta para ressaca no mar até a noite desta quarta, entre Santos e São Mateus (ES), com possibilidade de formação de ondas de até 4 metros de altura, por causa da passagem de uma frente fria.