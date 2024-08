SP e outras regiões do país têm início de semana com onda de calor

São Paulo

Após o frio recente, São Paulo deve ter uma semana com altas temperaturas. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) colocou todo o estado sob aviso de perigo potencial associado a uma onda de calor ao menos até a tarde desta segunda (19), com temperaturas 5°C acima da média para o período.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, os dias serão também de grande amplitude térmica, com bastante variação da temperatura durante o dia.

Neste domingo (18) e na segunda (19), a capital paulista deve registrar até 32°C. Já as mínimas para esses dias são, respectivamente, de 15°C e 16°C.

O CGE afirma ainda que o índice de umidade do ar deve permanecer baixo na cidade.

Mulher se protege do sol na região do Anhangabaú, no centro de São Paulo, na última sexta (16) - Bruno Escolástico/E.Fotografia/Folhapress

O aviso sobre a onda de calor disparado pelo Imet atinge também todo o Mato Grosso do Sul, praticamente todo o Paraná e Santa Catarina e uma fatia grande ao norte do Rio Grande do Sul.

O instituto divulgou também um alerta de perigo potencial para baixa umidade do ar em grandes fatias das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste e em uma área do Norte.

Brasília e Rio de Janeiro devem ter início de semana com máximas próximas ou acima dos 30°C, assim como quase todas as capitais do país.

Cuiabá pode registrar máximas de 40°C em mais de um dia na semana. Já Porto Alegre e Florianópolis têm máximas previstas mais amenas, abaixo de 25°C.