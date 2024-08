PM apreende 2 toneladas de maconha em caminhão em Itapevi (SP)

São Paulo

Um motorista de caminhão foi preso em Itapevi, na Grande São Paulo, na manhã de sexta-feira (16) pelo transporte de 2,3 toneladas de maconha.

Policiais militares rodoviários relataram durante o registro de ocorrência que estavam em patrulhamento pela rodovia Presidente Castelo Branco quando suspeitaram do condutor do veículo com placas do Paraná. Durante revista pessoal nada de ilícito foi encontrado com ele.

No compartimento de carga da carreta foram localizados 3.400 tabletes com a droga.

O motorista foi preso por tráfico e encaminhado à Polícia Federal, em São Paulo.

Policiais militares solicitaram apoio de um guinho para transportar a droga - Divulgação/Polícia Militar

Uma outra ocorrência de tráfico de drogas, na mesma data, em uma outra rodovia paulista, resultou na prisão de um foragido da Justiça.

Segundo a PM, durante abordagem de rotina aos passageiros de um ônibus na rodovia Marechal Rondon, em Andradina, no interior de São Paulo, um homem se demonstrou inquieto na conversa com os policiais rodoviários.

A vistoria dos policiais resultou na localização de 14 tijolos de maconha, que estavam escondidos em um bolsa e uma mochila. A pesagem resultou em 14,6 kg da droga.

De acordo com a PM, o preso possui diversas passagens criminais, entre elas por tráfico. A ocorrência foi apresentada em uma delegacia da Polícia Civil.