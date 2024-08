Temperatura volta a ficar acima dos 30°C no fim de semana em São Paulo

São Paulo

Depois do início de semana mais gelado de um mês de agosto, a região metropolitana de São Paulo voltará a enfrentar o calor fora de época neste fim de semana, com temperaturas que devem superar os 30°C a partir de domingo (1º).

Com o afastamento da massa de ar polar para o oceano, nos próximos dias as madrugadas passam a ser menos frias e as tardes mais quentes. A presença mais constante do Sol fará a temperatura se elevar, mas também aumentará o tempo seco, diminuindo a umidade relativa do ar e deixando as autoridades em alerta devido aos incêndios florestais, que se alastraram pelo estado desde o último fim de semana.

Parque do Povo ao lado da Marginal Pinheiros, zona oeste de São Paulo; tempo quente e seco volta à capital - Rubens Cavallari - 22.jul.24/Folhapress

Segundo a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), esta sexta-feira (30) ainda deve ser fria de manhã, com mínima na casa dos 14°C e céu nublado na madrugada. Com o aparecimento do sol entre poucas nuvens, a temperatura máxima deve se elevar até os 27°C, com taxas mínimas de umidade do ar ao redor dos 35%.

No sábado (31), a previsão é que a mínima se mantenha em torno dos 14°C, mas a máxima deve se elevar em um grau, atingindo os 28°C. Nas horas de maior aquecimento, os índices de umidade devem ficar em torno dos 30%, aumentando a preocupação também dos órgãos de saúde.

A OMS (Organização Mundial de Saúde) estabelece que índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana. Além do ressecamento das vias aéreas, a poluição acaba piorando as doenças respiratórias. Todos podem sofrer os efeitos do tempo seco, especialmente os idosos e as crianças.

Já no domingo, primeiro dia do mês de setembro, o cenário atmosférico se repete, mas as temperaturas voltam a subir: mínima de 16°C e máxima de 31°C. A umidade do ar deve baixar ainda mais, com valores mínimos em torno dos 23%.

A próxima semana começará no mesmo padrão, com a temperatura mínima de 17°C de madrugada e a máxima de 31°C. Não há previsão de chuva em nenhum desses dias. Ao contrário, o clima deve ser totalmente seco.

Alerta de emergência para incêndios se mantém

Na última quarta-feira (27), a Defesa Civil paulista colocou a região metropolitana de São Paulo com classificação de emergência para riscos de incêndios neste fim de semana.

Conforme os meteorologistas do órgão estadual, a classificação ocorre em razão do tempo quente e seco, que volta a atuar no estado a partir desta sexta. A expectativa do Inmet é que a umidade relativa do ar na capital paulista caia a 20% no fim semana.

Nas cidades do interior do estado, a situação deve ser ainda pior. A região de Ribeirão Preto, a mais afetada pelas queimadas nos últimos dias, deve ter umidade abaixo dessa marca nos próximos dias, um clima desértico ideal para novos incêndios.