Avião da Voepass retorna para aeroporto após apresentar problema em voo

São Paulo

Um avião da Voepass teve um problema em pleno voo e precisou retornar ao aeroporto de onde havia decolado no interior de Minas Gerais, na tarde desta terça-feira (10).

A aeronave ATR é semelhante a que caiu em Vinhedo (SP), no dia 9 do mês passado, matando todas as 62 pessoas que estavam a bordo.

Segundo a companhia aérea, o voo 2231 decolou da cidade de Ipatinga com destino ao aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, mas apresentou uma ocorrência técnica.

A empresa não informou qual foi o problema, mas disse que seguindo os procedimentos de segurança, o avião retornou para o Aeroporto Regional do Vale do Aço.

Avião da Voepass no aeroporto de Cascavel (PR); aeronave é o mesmo modelo do avião que caiu em Vinhedo, matando 62 pessoas - Zanone Fraissat - 16.ago.24/Folhapress

"Após os reparos provisórios realizados em Ipatinga, a aeronave seguiu em um voo de traslado, sem passageiros, com destino a Congonhas", disse.

De acordo com a Voepass, o avião já foi reparado e retornou para a frota operacional da empresa.

Em nota, ela disse que o envio de aeronaves para manutenção faz parte da rotina de todas as companhias aéreas do mundo.

"Em hipótese nenhuma os aviões da empresa decolam sem estar em estrita conformidade com o que estipulam o fabricante do ATR e dos órgãos reguladores", afirmou trecho do texto.

Quanto aos passageiros, a empresa disse ter seguido normas da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), mas não informou se eles foram colocados em uma outra aeronave para chegar à capital paulista.

No último dia 15 de agosto, um avião ATR da Voepass fez um pouso de emergência em Uberlândia (MG). Na época, a empresa explicou que ocorreu um pico de energia e que, por isso, o piloto optou por um pouso alternado.

O voo, procedente de Rio Verde (GO), iria para o aeroporto internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, quando os pilotos identificaram "uma questão técnica", segundo a empresa, fazendo o pouso na cidade mineira

A Voepass deixou de operar algumas rotas desde a queda do voo 2283. Desde o último dia 2, nenhum avião da companhia decola ou pousa em Cascavel —de onde partiu a aeronave que se acidentou no interior paulista.

Com uma aeronave a menos em sua frota, a companhia afirmou que foi necessário realizar uma readequação em sua malha.

Desde 9 de agosto, data do acidente, a Voepass deixou de operar em Fortaleza, Confins (MG) e Porto Seguro (BA). A partir de 26 de agosto, a companhia cancelou pousos e decolagens também em Salvador, Natal e Mossoró (RN). Já em 2 de setembro foi suspensa a operação em São José do Rio Preto (SP), Cascavel (PR) e Rio Verde (GO).

A medida, segundo a Voepass, visa garantir "uma melhora significativa na experiência dos passageiros, minimizando eventuais atrasos e cancelamentos".