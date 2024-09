Há mais de 150 dias sem chuva, cidades no interior de SP avaliam racionamento de água

São Paulo

Sem registrar chuva há mais de 150 dias, cidades do interior de São Paulo avaliam a necessidade de adotar racionamento de água nas próximas semanas. Além da queda de captação de água, a situação é agravada pelo calor extremo, que tem aumentado o consumo da população.

É o caso de São José do Rio Preto que não registra um volume de chuva expressivo desde 12 de abril. Segundo a prefeitura, entre 1º de janeiro e esta quarta-feira (11), a cidade recebeu 635,5 mm de chuva, quase metade (47%) do que o registrado no mesmo período do ano passado.

Sem chuva, a cidade já enfrenta problemas na captação de água. De acordo com o Semae (Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto), o volume médio captado na represa municipal é de 450 litros por segundo, mas chegou a menos da metade nesta semana, com apenas 220 litros por segundo.

Represa municipal de São José do Rio Preto está com metade da capacidade de captação de água - Eduardo Freitas/Prefeitura de São José do Rio Preto

Para tentar compensar a queda na represa, a prefeitura decidiu aumentar a atividade nos poços até o limite de operação. A produção nos postos passou de 16 para 22 horas de captação.

A prefeitura, no entanto, já admite que a medida pode não ser o suficiente para abastecer a cidade de 500 mil habitantes. Além da queda de água disponível, a cidade também registrou aumento de 3,09% no consumo no mês de agosto, na comparação com julho.

"Caso não chova nos próximos dias ou diminua o consumo, o racionamento será inevitável", disse a gestão Edinho Araújo em nota.

Uma reunião na próxima terça-feira (17) foi marcada para decidir sobre a necessidade de racionamento.

Em Birigui, cidade a 150 km de São José do Rio Preto, a prefeitura informou que deve decretar estado de emergência em razão do problema de abastecimento.

A prefeitura não adotou racionamento, mas já recorreu a cidades vizinhas para que caminhões-pipa levem água para alguns bairros. Também tem usado poços artesianos de empresários da região para ajudar na captação e distribuição de água para todos os cerca de 120 mil moradores.

"A prefeitura está monitorando com extrema vigilância a atual crise de abastecimento de água que afeta o município, em virtude da acentuada redução dos níveis do Ribeirão Baixotes, principal fonte de captação hídrica da cidade. Esta situação emergencial é indicativa de um problema mais amplo que impacta diversas regiões do estado de São Paulo, exacerbado pela estiagem prolongada, altas temperaturas e frequentes queimadas", disse a gestão Leandro Maffeis (Republicanos), em nota.

Sorocaba tem emergência contra queimadas

A Prefeitura de Sorocaba também publicou nesta quarta-feira (11) um decreto de emergência climática com uma multa de R$ 150 mil para quem atear fogo em áreas de mata.

A medida foi adotada após uma queimada, registrada na terça-feira (10), devastar uma área de vegetação que atingiu as regiões norte e oeste da cidade.

"Esses incêndios colocam em risco a vida da população, dos animais e a saúde respiratória de todos. Com o decreto, ficam obrigadas, também, as secretarias competentes, seus servidores e máquinas à disposição para o controle de incêndios", informou o prefeito Rodrigo Manga (Republicanos), em nota.