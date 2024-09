Avião de pequeno porte cai em rodovia e deixa dois feridos em estado grave em Teresina

Salvador

Um avião de pequeno porte caiu na manhã deste domingo (8) nas proximidades da rodovia BR-316 em Teresina e deixou duas pessoas ficaram feridas.

Entre os feridos está o médico Jacinto Barbosa Lay, proprietário e piloto do avião, e Keiliane Pereira dos Santos. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Piauí, ela estaria em uma motocicleta e teria sido atingida por parte do avião no momento da queda.

No momento da queda, o avião também atingiu uma van, mas o motorista e os três passageiros do veículo não ficaram feridos. A aeronave se chocou contra o muro de um terminal de integração de transporte público municipal.

Aeronave de pequeno porte caiu nas proximidades da BR-316 em Teresina e deixou dois feridos - Corpo de Bombeiros Militar do Piauí / Divulgação

O acidente aconteceu na região do bairro Lourival Parente, zona sul de Teresina. Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreram as vítimas. Ambos foram levados para o Hospital de Urgência de Teresina, gerido pelo município.

Em nota, o hospital informou que o piloto da aeronave chegou em estado grave e foi entubado ainda no local do acidente. Ele sofreu traumatismo cranioencefálico e fraturou as pernas. Ele passou por uma cirurgia ortopédica e foi transferido para um hospital particular.

A mulher que não estava no avião também apresenta quadro de traumatismo cranioencefálico. Ela está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com estado de saúde considerado grave, mas estável.

No local do acidente, os bombeiros atuaram para resfriar a área do acidente com líquido gerador de espuma, método preventivo para evitar uma possível explosão da aeronave. A ação teve apoio da Polícia Militar do Piauí e da Polícia Rodoviária Federal.

Jacinto Barbosa Lay é neurocirurgião e proprietário da Clínica Neurocentro. Nas redes sociais, ele costuma fazer postagens sobre aviação. Em março de 2023, ele sofreu outro acidente com uma aeronave em Timon (MA), cidade próxima a Teresina.