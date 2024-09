Brasileiro é preso nos EUA acusado de estuprar menor de 16 anos

São Paulo

Um brasileiro de 24 anos foi preso nos Estados Unidos sob a acusação de ter praticado seguidos estupros contra uma pessoa menor de 16 anos no estado de Massachusetts, segundo o serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira do governo americano.

Morando nos EUA de maneira clandestina desde 2018, Warley Neto responde a cinco acusações de aliciamento e abuso sexual contra a mesma vítima. Agentes do ERO, sigla em inglês para o setor Operação de Fiscalização e Remoção da cidade de Boston, efetuaram a prisão no último dia 23 de agosto.

Pessoas caminham em rua de Edgartown, cidade da ilha de Martha's Vineyard, no condado de Dukes, no estado de Massachusetts; localidade recebe fluxos de imigrantes que entram nos Estados Unidos pela fronteira com o México, no estado do Texas - Matt Cosby - 30.jun.2023 /The New York Times

O Tribunal Superior do Condado de Dukes havia acusado o brasileiro pelo crime em janeiro. Mas somente no mês passado o ERO Boston requisitou à corte a detenção. A reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito. A idade exata da vítima não foi divulgada.

Neto entrou de maneira clandestina nos Estados Unidos pelo estado do Texas, em 11 de março de 2018. No dia seguinte, a Patrulha de Fronteira notificou o brasileiro a comparecer perante um juiz de imigração do Departamento de Justiça e o liberou da custódia dois dias depois.

Em fevereiro de 2023, quase cinco anos após ter ingressado no país, ele foi preso por ter praticado violência doméstica. Na ocasião, foi detido pelo Departamento de Polícia de Edgartown, cidade localizada na ilha de Martha's Vineyard, no condado de Dukes, em Massachusetts.

O Tribunal Distrital de Edgartown considerou Neto culpado em 8 de junho de 2023 e o condenou a um ano de prisão, mas reduziu a sentença para 90 dias.

Em janeiro deste ano, porém, o órgão de fiscalização e remoção de imigrantes ilegais pediu a prisão do acusado, desta vez, devido às acusações de estupro.

"Warley Neto supostamente agrediu repetidamente uma criança de Massachusetts e representa uma ameaça significativa à segurança de nossos bairros", declarou, em nota, Todd Lyons, diretor do ERO Boston.

A ilha de Martha's Vineyard recebe fluxos de imigrantes que entram pelo Texas e este não é o primeiro caso envolvendo a prisão de brasileiro.

Em novembro de 2023, o governo americano disse ter prendido um brasileiro de 37 anos condenado no Brasil pelo estupro de uma criança de cinco anos, segundo o ERO.

De acordo com o governo, o homem foi condenado no Brasil a 14 anos de prisão, mas teria fugido do país. Ele vivia ilegalmente em Martha's Vineyard e foi preso após ser abordado numa blitz em West Tisbury, vila onde morava.