Caminhão cai em vão entre pistas na Dutra e bloqueia os dois sentidos da via

São Paulo

Um caminhão caiu no vão entre pistas da rodovia Presidente Dutra, na madrugada desta quinta-feira (12). O trecho fica próximo à rodovia Fernão Dias, na altura do km 227, na pista expressa do sentido São Paulo.

Segundo a CCR, que administra a via, o socorro foi acionado às 5h23. O caminhão bateu na barreira de proteção e caiu no vão. A concessionária afirma que identificou uma vítima, mas não há informações sobre seu estado de saúde.

Veiculo ficou de cabeça para baixo - Reprodução/TV Globo

Equipes foram enviadas para o local, como viaturas de inspeção de tráfego, ambulância e guincho. O caminhão destruiu uma barreira, invadiu o canteiro central e só parou no vão de cabeça para baixo.

Por volta das 10h ainda havia interdição nos dois sentidos da via expressa, na altura do km 227+300, para atendimento. O trecho estava em obras.

No sentido São Paulo, há 17 km de congestionamento. O tráfego flui pela faixa da direita (faixa 2). No sentido Rio de Janeiro, as duas faixas estão interditadas e há 2 km de lentidão.