Concentração de algas em meio à estiagem deixa rio Pinheiros verde em São Paulo

São Paulo

A combinação entre pouca água e muitos nutrientes do esgoto levou a uma proliferação de algas que deixaram verde a água do rio Pinheiros, em São Paulo. As diferentes tonalidades chamaram a atenção de quem circulava pelas marginais e cruzava a ponte estaiada Octavio Frias de Oliveira.

De acordo com a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), a falta de chuvas leva a uma redução significativa do volume de água que chega ao Pinheiros.

Como há pouca água no rio, a concentração de nutrientes aumenta, criando um ambiente propício para a proliferação de algas em quantidade suficiente para mudar a coloração da água.

Pistas sobre o rio Pinheiros, que amanheceu verde nesta segunda (9) - Danilo Verpa/Folhapress

"A Cetesb continua em alerta neste período crítico e monitorando as condições de qualidade dos rios e represas na RMSP [região metropolitana de São Paulo] e no estado."

A situação deve se manter com a sequência de dias quentes e secos prevista para os próximos dias. Além disso, previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para setembro indica que o nível de chuvas pode ficar abaixo da média no Sudeste e no Centro-Oeste.

A cidade de São Paulo está sob seca severa, de acordo com painel do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais). É o terceiro pior nível monitorado pelo órgão, calculado a partir da quantidade de chuva, umidade do solo e estresse na vegetação.

Já o Brasil enfrenta a pior seca já registrada desde o início da atual série histórica, em 1950. Conforme um índice que mede as quantidades de água da chuva e da evapotranspiração de plantas, o momento atual supera as estiagens de 1998 e de 2015/2016.

O problema de seca neste ano se estende por 5 milhões de quilômetros quadrados (58% do território nacional), 500 mil a mais do que em 2015.