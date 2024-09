Candidata a vereadora e irmã são mortas após sequestro em Mato Grosso

Curitiba

A candidata a vereadora Rayane Alves Porto (Republicanos), 25, e sua irmã Rithiele Alves Porto, 28, foram encontradas mortas pela Polícia Militar de Mato Grosso em Porto Esperidião (a 323 km de Cuiabá) no início da manhã deste sábado (14).

Junto com outros dois jovens, de 24 e 29 anos, elas foram sequestradas quando saíam de um tradicional festival de pesca na cidade. Os quatro foram levados para uma casa no centro, onde foram torturados. O relato foi feito por um dos jovens que conseguiu escapar do cativeiro e pedir socorro à PM.

Rayane Alves (foto) e a irmã foram encontradas mortas neste sábado (14) na cidade de Porto Esperidião (MT); ela era candidata a vereadora pelo Republicanos - @rayanealvesray no Instagram

De acordo com informações do boletim de ocorrência, por volta das 4h deste sábado, o jovem apareceu em uma unidade da PM relatando o sequestro, que teria sido feito por um grupo de sete homens e duas mulheres.

Ao chegarem ao local indicado pelo jovem, os policiais encontraram primeiro um rapaz no chão com ferimentos de arma branca na região da nuca e com um dedo e uma orelha cortados. Ele foi atendido por uma equipe de saúde e está estável, sem risco de morrer.

Depois, em um dos quartos, os policiais encontraram as duas jovens já mortas, com sinais de tortura por arma branca, de acordo com o BO. Elas também estavam com os cabelos cortados.

O rapaz que conseguiu acionar a PM disse que os sequestradores falavam a todo momento que pertenciam a uma facção criminosa e queriam dinheiro, ameaçando matar os quatro jovens.

A polícia faz buscas para encontrar os autores dos crimes.

Rayane Alves Porto era candidata a vereadora pela primeira vez, filiada ao Republicanos, e tinha um circo, o Circo Rayane. Como candidata, falava em levar arte e cultura para crianças.

O candidato Herculis Albertini Venturelli (PSD), que disputa a prefeitura em uma aliança com o Republicanos, divulgou uma nota sobre a morte das irmãs.

"É com imensa tristeza e profundo pesar que comunicamos o falecimento de nossa querida amiga e candidata a vereadora Rayane e sua irmã Ritiely. Essa perda trágica deixa uma dor incalculável em todos nós", diz o texto.

"Em sinal de respeito e luto, todas as atividades políticas e do grupo estão suspensas. Nesse momento de imensa dor, nossas palavras são poucas, mas nossos corações estão com a família, a quem oferecemos nossas mais sinceras condolências", acrescenta.