Indígenas são feridos pela PM durante tentativa de ocupação de fazenda em MS

Três indígenas da comunidade Nhanderu Marangatu ficaram feridos em um confronto com policiais militares no fim da tarde de quinta-feira (12), durante uma tentativa de ocupação da Fazenda Barra, no município de Antônio João, em Mato Grosso do Sul.

Uma mulher e dois homens foram atingidos por disparos de bala de borracha. Eles foram socorridos e levados para o hospital do município. O quadro de saúde deles é estável.

O local é disputado por produtores rurais e indígenas que reivindicam a posse da área como parte do território Nhanderu Marangatu.

Segundo a Polícia Militar, o conflito ocorreu quando PMs impediram um grupo de 20 indígenas de entrar e ocupar a sede da propriedade privada no município, que fica a 319 km de Campo Grande. A área fica localizada na fronteira com o Paraguai.

Conflito entre a Polícia Militar e indígenas em Antônio João, em Mato Grosso do Sul - Divulgação/Polícia Militar

Ainda de acordo com a PM, os indígenas teriam ateado fogo na ponte que dá acesso à propriedade para evitar a passagem dos policiais. Ao tentar controlar as chamas, os policiais teriam sido atacados com flechas, facões e pedras, e revidaram com balas de borracha contra os indígenas.

Imagens divulgadas nas redes socais mostram uma discussão entre indígenas e PMs. É possível ver um indígena baleado na perna e outro com um ferimento no peito. Ambos foram hospitalizados.

Equipes da Força Nacional foram acionadas e prestaram socorro aos indígenas. Militares do Batalhão de Choque de Campo Grande, além de equipes da Força Tática da região, também estiveram no local.

Nesta sexta-feira (13), equipes trabalham na reconstrução da ponte que foi queimada.

Após a confronto, a Justiça Federal publicou uma liminar que determina a presença da Polícia Militar na região. Os indígenas resistem cercados na sede da fazenda.

Uma missão composta por representantes de entidades e parlamentares ligados à defesa dos direitos humanos está na cidade de Dourados (MS) nesta sexta. O objetivo é prestar apoio aos povos indígenas e ouvir demandas das comunidades na tentativa de combater o aumento da violência —ameaças, agressões e incêndios criminosos.

A área da Fazenda Barra é a última a ser retomada pela comunidade. A tentativa mais recente havia ocorrido em 2016, e na ocasião houve um forte ataque de fazendeiros da região, com apoio de políticos. O líder indígena Simião Vilhalva foi morto a tiros.