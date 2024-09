PM faz operação no Complexo de Israel, no Rio, e aulas são suspensas em 15 escolas

Rio de Janeiro

Quinze escolas no Complexo de Israel, na zona norte do Rio de Janeiro, tiveram as aulas suspensas nesta quinta-feira (12) por causa de uma operação da Polícia Militar. A corporação afirma que o objetivo da ação é "reprimir os roubos de carga e veículos na região, além de coibir tentativas de expansão do domínio territorial de um grupo criminoso".

O Complexo de Israel é a base dos autointitulados traficantes evangélicos que, segundo investigações da polícia, utilizam a religião para expansão territorial, em estratégia chamada de narcopentecostalismo. A facção que tem influência na região é o TCP (Terceiro Comando Puro), com Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, apontado como liderança pela polícia. Ele está foragido.

Na terça (10), o muro do 16ºBPM (Olaria), unidade da PM responsável pelo policiamento na região, amanheceu pichado com o apelido do traficante. A pichação foi apagada, e o caso é investigado.

Drogas e munições apreendidas pelo 16ºBPM no Complexo de Israel, na zona norte do Rio de Janeiro - Divulgação/PMERJ

O traficante é apontado como responsável por medidas como proibição de terreiros e de imagens santas no Complexo de Israel. A arquidiocese do Rio nega que ele tenha interferido em missas. No topo da comunidade, Peixão colocou uma estrela de Davi de neon.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, três escolas foram impactadas nas comunidades Cinco Bocas e Pica-pau; outras quatro em Parada de Lucas e Vigário Geral; e oito na Cidade Alta.

Segundo a PM, "grande quantidade de drogas e munições" foram apreendidas na operação.