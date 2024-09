Metade da frota de helicópteros da PM é usada para combater incêndios em SP

São Paulo

Praticamente metade da frota de helicópteros da Polícia Militar de São Paulo está sendo usada no combate às queimadas que em um mês atingiram mais de 300 municípios paulistas.

De acordo com dados do Comando de Aviação da PM, entre domingo (8) e quinta-feira (12) decolaram 14 helicópteros Águia para ações em 56 cidades, com mais de 760 mil litros de água despejados.

Helicóptero da PM com água em cesto para combater incêndio em São Paulo - Divulgação/Defesa Civil

A frota da PM tem 29 helicópteros, sendo 24 modelos Esquilo, um Agusta Westland (para oito pessoas), dois Airbus (inclusive para transporte aeromédico) e dois Schweizer, de pequeno porte.

Cada uma dessas aeronaves consegue carregar 600 litros de água em um bambi bucket, espécie de cesto gigante que pode ser abastecido com o helicóptero no ar em lagos, rios ou mesmo piscinas (vídeo abaixo mostra helicóptero da PM em ação contra incêndio em Amparo).

Desde o início de agosto foram quase 2.000 lançamentos de água em todo o estado, de acordo com a Defesa Civil.

O combate às chamas conta ainda com helicópteros e aviões agrícolas contratados.

Em Pedregulho, três dessas aeronaves chegaram a ser usadas de uma só vez. O município, de 15 mil habitantes, é a cidade paulista que há mais tempo sofre com as consequências do fogo, com focos de incêndio ativos desde 24 de agosto.

Segundo o capitão Roberto Farina, porta-voz da Defesa Civil estadual, essas aeronaves estão espalhadas pelo estado. No caso dos aviões, ficam em regiões onde há mais incidências de incêndio —Ribeirão Preto, por exemplo. "São áreas estratégicas", afirma.

As aeronaves são acionadas pelos bombeiros ou pela Defesa Civil, que fazem o monitoramento das áreas com focos de queimada.

Os aviões contratados para apagar as chamas são modelos agrícolas abastecidos com água no lugar de produtos para combate a pragas.

Na última quinta, de acordo com a Defesa Civil, houve a maior operação aérea da história no estado para combate a incêndios, com quatro aviões e dez helicópteros, entre militares e civis contratados.

No fim da tarde desta sexta-feira (13), de 15 municípios com focos de incêndio no estado, em 9 foram usados aviões ou helicópteros, ou ambos, como em Bananal e São José dos Campos.

Um desses helicópteros (Águia 16) decolou do aeroporto Campo de Marte, para auxiliar a apagar chamas na própria zona norte paulistana.

Um incêndio tomou conta de vegetação natural entre o limite do bairro de Perus e o município de Caieiras. As chamas chegaram a invadir um posto de combustíveis na avenida Raimundo Pereira de Magalhães, em Pirituba, mas o fogo foi controlado.

Próximo à capital paulista, dois helicópteros Águia despejaram água em cima de focos de incêndio em área de mata atlântica na Serra do Mursa, em Campo Limpo Paulista.

No início do mês, o governo afirmou ter liberado R$ 5,9 milhões para a contratação de 120 horas de voo de monitoramento e 300 de combate aéreo.