Motorista atropela dois adolescentes na zona norte de SP; um deles morreu

São Paulo

Um homem de 53 anos que havia ingerido bebida alcoólica atropelou com seu veículo dois adolescentes que seguiam pela calçada da avenida João Paulo 1º, no Jardim Maracanã, região da Brasilândia, na zona norte de São Paulo, na manhã de sábado (31).

Heros Alcondas Abreu, 15, e um amigo de 16 anos caminhavam em direção ao treino de futebol quando foram atingidos pelas costas pelo veículo Hyundai HB20 branco conduzido pelo agente de saúde Sergio Roberto de Paula, 53.

Vídeo de uma câmera de segurança registrou o momento em que o carro deixa a avenida, sobe na calçada e atinge os adolescentes que, após o impacto, ficam imóveis no chão. Paula desce do veículo e passa a mexer no celular.

Segundo o advogado Jadir Brandão, Paula foi o responsável por acionar o socorro.

"Ocorreu um acidente. Após, ele ficou no local dos fatos, não fugiu e ele foi o primeiro a ligar pedindo o resgate e a presença da Polícia Militar. De imediato, ele se disponibilizou para realizar os exames no IML", disse Brandão.

"Infelizmente ocorreu um acidente culposo e não doloso, se por acaso, ele tivesse alguma intenção de má-fé em relação aos fatos, não ficaria no local aguardando a chegada da viatura e tão pouco seria o primeiro a requerer o resgate e a presença da viatura", acrescentou o advogado. Ainda conforme Brandão, Paula teria consumido bebida alcoólica entre meia-noite e 1h.

Adolescentes estavam na calçada quando foram atingidos por veículo - Reprodução/câmera de segurança

Policiais militares que estiveram no ponto do acidente relataram ter chegado ao endereço quando as vítimas já recebiam atendimento médico. Diante de supostos sinais de embriaguez do agente de saúde, os primeiros PMs que atenderam a ocorrência solicitaram a presença de policiais militares do trânsito, que possuem bafômetro.

Heros, que estava inconsciente e apresentava diversas fraturas pelo corpo, foi levado por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a Santa Casa, na Vila Buarque, no centro de São Paulo. Ele morreu na segunda-feira (2), segundo a Secretaria da Segurança Pública.

O outro adolescente foi encaminhado para um hospital da rede estadual em Santo André, no ABC paulista. A Secretaria Estadual da Saúde disse não ter autorização para comentar sobre seu estado clínico.

Conforme o registro da Polícia Militar, em um primeiro momento Paula teria dito que dormiu ao volante. Na sequência, ele confirmou que havia ingerido bebida alcoólica. O teste de etilômetro apontou resultado de 0,36 mg/L, o que configura crime de trânsito.

Paula foi levado para o 72° DP (Vila Penteado), onde a ocorrência foi registrada como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, atropelamento e embriaguez ao volante.

Durante a audiência de custódia um juiz decidiu que Paula deveria responder aos crimes em liberdade. O inquérito foi colocado sob sigilo.

O relatório elaborado pela Polícia Civil foi relatado para a Justiça como homicídio culposo na direção de veículo automotor.