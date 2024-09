Motorista de carro de aplicativo é preso sob suspeita de estuprar passageira de 17 anos em SP

São Paulo

Um motorista de carro por aplicativo de 27 anos foi preso em flagrante sob suspeita de estuprar uma adolescente de 17 anos no interior do veículo dele na manhã de segunda-feira (16). O caso ocorreu no bairro Balneário Mar Paulista, na zona sul de São Paulo.

A mãe da vítima compareceu à 1ª DDM (Delegacia da Mulher), no Cambuci (região central), e relatou o ocorrido aos policiais.

Segundo ela, a adolescente, que trabalha como jovem aprendiz, saiu de casa sob chuva e resolveu pedir um carro para seguir até o trabalho. Durante o trajeto, o motorista, que havia sido chamado pelo aplicativo 99 Táxi, teria iniciado uma conversa com a jovem. A adolescente não teria gostado do rumo do diálogo e passou a ficar em silêncio.

Adolescente pediu dados do motorista para efetuar o pagamento, o que auxiliou a polícia a encontrá-lo - Eduardo Anizelli - 13.jul.22/Folhapress

O motorista então parou o carro em uma rua erma, atrás de um caminhão. Ele pegou a mochila que a jovem carregava e a colocou no banco dianteiro do passageiro e então pulou para o banco de trás, onde estava a garota, e a estuprou. O caso foi revelado pela TV Globo e confirmado pela Folha.

O suspeito depois retornou para o banco do motorista. A adolescente pediu os dados bancários do homem para efetuar o pagamento, momento em que conseguiu informações para registrar a denúncia.

O motorista seguiu o trajeto e deixou a jovem no local de trabalho dela. Assustada, ela foi orientada a seguir para o Hospital da Mulher.

Assim que souberam do ocorrido, policiais civis usaram os dados fornecidos pela mãe da adolescente e passaram a procurar o homem até que ele fosse preso.

Procurada, a 99 Táxi não respondeu até a publicação deste texto.

O caso foi registrado como estupro na 1ª DDM e encaminhado para investigação da 6ª DDM, em Santo Amaro, responsável pelo local do fato.