Incêndio atinge o Hospital Federal dos Servidores, no Rio

Rio de Janeiro

Um incêndio atingiu o terraço do Hospital Federal dos Servidores, no centro do Rio de Janeiro, no início da tarde desta terça-feira (10). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado e não houve feridos.

Equipes do quartel central foram acionados por volta de 12h40, mas as chamas já tinham sido controladas pela brigada de incêndio do hospital. Os bombeiros estão no local para trabalho de rescaldo e avaliação de possíveis riscos.

A fumaça escura podia ser vista de vários pontos da cidade, e imagens foram compartilhadas nas redes sociais.

Fumaça saindo do prédio do Hospital Federal dos Servidores, no Centro do Rio - Reprodução/TV Globo/Reprodução

Segundo funcionários, o fogo teria começado no maquinário de refrigeração do hospital, que fica no terraço do prédio. Uma perícia indicará as causas do incêndio.

As chamas foram controladas antes que se alastrassem para os andares abaixo da cobertura, onde ficam o centro cirúrgico da unidade e o CTI (Centro de Tratamento Intensivo). Pacientes desses setores foram removidos pelas rampas do hospital e realocados para outros andares dentro da unidade.

Um profissional que trabalha no local disse que todos os pacientes que estavam até o oitavo andar foram removidos —cerca de 60 pessoas.

Quem estava no local para consultas foi orientado a deixar o prédio.

Funcionários transportam paciente pelas rampas do Hospital Federal dos Servidores, no Centro do Rio, após incêndio - Reprodução / TV GLobo/Reprodução

O Hospital dos Servidores é vinculado ao Ministério da Saúde e é referência no atendimento a casos de de média e alta complexidade.

Além de cirurgias de grande porte, a unidade disponibiliza tratamento em mais de 45 serviços especializados como maternidade de alto risco, oncopediatria (tratamento do câncer em crianças), neurocirurgia e cuidado de doenças infectocontagiosas.