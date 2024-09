Por que Deolane Bezerra voltou a ser presa? Qual é a situação da mãe dela? Entenda

Recife

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra está presa em Buíque, no interior de Pernambuco, após a nova prisão preventiva ser mantida em audiência de custódia nesta quarta-feira (11).

Essa é a segunda prisão preventiva de Deolane decretada em menos de uma semana em meio a uma investigação que apura a atuação de uma possível organização criminosa que atua em jogos ilegais e lavagem de dinheiro e que teria movimentado quase R$ 3 bilhões. Ela diz ser inocente.

Deolane Bezerra chega a fórum no Recife, nesta terça (10) - Genival Paparazzi/AgNews

Por que Deolane Bezerra foi presa inicialmente?

Deolane foi presa no dia 4 de setembro por suspeita de envolvimento em uma suposta organização criminosa que atua em jogos ilegais e lavagem de dinheiro e que teria movimentado quase R$ 3 bilhões. Ela foi presa no Recife e estava em Pernambuco a passeio e para visitar familiares.

Como a Folha mostrou, um Lamborghini Urus ostentado nas redes sociais foi central para a prisão da influenciadora. O carro de luxo, comprado no segundo semestre de 2023, pertencia anteriormente à empresa Esportes da Sorte, apontada como principal agente no esquema investigado.

O Lamborghini, adquirido através de sua empresa Bezerra Publicidade e Comunicação LTDA por R$ 4 milhões, foi revendido pouco tempo depois, o que foi visto pelos investigadores como indício de lavagem de dinheiro.

Por que o TJ-PE concedeu a prisão domiciliar a Deolane?

O desembargador Eduardo Guilliod Maranhão concedeu prisão domiciliar a Deolane Bezerra na segunda-feira (9). Para soltar Deolane, o magistrado disse que ela é "primária, possui bons antecedentes" e que "seu trabalho é o sustento da sua família, bem como é mãe de uma criança com oito anos de idade".

O magistrado se baseou em uma decisão de 2018 da Segunda Turma do STF habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência em todo o território nacional.

Quais restrições o desembargador determinou para a prisão domiciliar de Deolane?

Na decisão que concedeu a prisão domiciliar, o desembargador afirmou que Deolane "não deve se manifestar em redes sociais, imprensa e assemelhados".

Deolane descumpriu determinação da Justiça?

Ao deixar a Colônia Penal na tarde da segunda-feira (9), ela respondeu a perguntas de jornalistas e fez críticas à prisão, a qual classificou como "abuso de autoridade".

No mesmo dia, a advogada publicou no Instagram uma foto em que aparece com a boca tampada.

Por que Deolane foi presa novamente?

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a nova prisão, decretada na terça (10), aconteceu "em razão do descumprimento de medidas cautelares impostas pela Justiça para a concessão de sua prisão domiciliar".

Por que Deolane foi para um presídio a 284 quilômetros do Recife?

A Polícia Civil e o Tribunal de Justiça de Pernambuco não dizem oficialmente por qual razão Deolane foi levada para a Colônia Penal Feminina de Buíque, a 284 quilômetros do Recife, para cumprir a nova prisão. Ela chegou ao presídio na noite de terça (10). No local, dezenas de pessoas aguardavam a chegada das viaturas policiais.

Na primeira detenção, ela ficou na Colônia Penal Feminina do Recife, no bairro da Iputinga, zona oeste da cidade. Durante dias, a área em frente à unidade prisional teve a presença de fãs, que causaram tumulto.

A Folha apurou que Deolane foi levada a Buíque para evitar tumultos e também para resguardar a sua integridade física.

Como é o presídio em Buíque?

O presídio em Buíque tem capacidade para 107 vagas, mas conta atualmente com 264 detentas, segundo o Sindicato dos Policiais Penais de Pernambuco.

Entre as presas no presídio feminino em Buíque estão Isabel Cristina Torreão Pires e Bruna Cristina Oliveira da Silva, presas em 2012 por confessarem os assassinatos de mulheres em Garanhuns, no interior de Pernambuco. Isabel admitiu que fazia empadas para vender com restos mortais das vítimas, que estavam enterrados na casa onde elas residiam junto com um homem, também condenado no processo.

A mãe de Deolane, Solange Bezerra, continua presa?

Solange Alves teve pedido de liberdade negado pelo desembargador Eduardo Guilliod Maranhão na segunda-feira (9) e segue presa na Colônia Penal Feminina do Recife.

A suspeita da polícia é a de que Solange Bezerra também tenha sido usada no esquema. Ela teve R$ 3 milhões em bens bloqueados pela Justiça.

O que dizem Deolane e Solange?

Após ser presa na quarta, Deolane já havia alegado inocência e dito ser vítima de uma injustiça. No domingo, a influenciadora escreveu uma carta e disse manter a fé e entender que passa por uma "provação".

"Não é fácil uma mulher nordestina, mãe solo, criada por mãe solo, vinda da comunidade, chegar aonde cheguei, as provações são gigantes e irei passar por todas elas", escreveu.

Quando saiu da prisão na segunda, um dia antes da nova detenção, Deolane fez críticas à Polícia Civil. "Isso é uma prisão criminosa. Abuso de autoridade do estado de Pernambuco", disse Deolane, repetidas vezes. "Não há nenhuma prova sequer, não tem uma prova contra mim. Prisão cheia de abuso de autoridade a todos por parte do delegado Paulo Gondim."

A Folha procura o advogado Carlos Barros, que defende Deolane e Solange, desde segunda-feira para colher a versão da defesa sobre as investigações, mas não obteve retorno até a tarde desta quarta (11).