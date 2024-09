Saiba como agir se perceber um foco de incêndio perto de casa ou na estrada

São Paulo

Com os focos de incêndio se espalhando por todas as regiões do estado de São Paulo, a população acaba sofrendo os efeitos da poluição provocada pela fumaça, mas o que fazer no caso de um foco aparecer no terreno próximo de sua casa ou quando você estiver passando de carro por uma rodovia?

O principal, segundo o capitão Roberto Farina, porta-voz da Defesa Civil estadual, é não combater o fogo e ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil.

Incêndio atinge mata próxima ao bairro de Perus, margeando o Rodoanel Mário Covas, na zona norte de São Paulo, nesta terça-feira (10) - Danilo Verpa/Folhapress

Devido ao perigo e à imprevisibilidade das chamas, que mudam de direção conforme o vento, a atuação dos especialistas é primordial para evitar fatalidades. Além disso, destaca Farina, se houver a necessidade do combate aéreo a um incêndio já em andamento, é montado um posto avançado para aquela ocorrência, seja para aeronave de asa fixa (avião) ou rotativa (helicóptero).

Atualmente, o governo estadual montou um gabinete de crise para centralizar a gestão do problema climático. Ele é abastecido de informações que chegam via ligação da comunidade, identificação dos agentes em campo e também via imprensa.

"Quando a população sabe o que está acontecendo e o que fazer, ela tem mais clareza e consegue compreender melhor o cenário crítico por que estamos passando. E para passar por esse cenário é imprescindível a atuação dos órgãos públicos e também da imprensa", afirma o capitão Roberto Farina, porta-voz da Defesa Civil estadual.

Confira abaixo as dicas de como proceder em caso de incêndios e também como evitá-los:

Como agir se perceber um foco de incêndio

Ao se deparar com um foco de incêndio próximo de sua residência ou passando por um foco, o importante é acionar as autoridades pelos telefones 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros), passando o endereço da emergência com nome da cidade, rua, número e algum ponto de referência

As autoridades orientam a nunca combater o fogo, devido aos riscos

Se a fumaça estiver provocando apenas irritação nos olhos e garganta, é importante manter o ambiente umidificado, com uma bacia de água ou umidificador

No caso de estar na residência e a fumaça começar a entrar, a pessoa deve procurar um ambiente arejado. Mas se a intensidade da fumaça for muito grande, saia e procure um local seguro longe do foco

Caso não seja possível sair do local, cubra a cabeça e o restante do corpo com roupas molhadas e procure respirar junto ao chão

Preste atenção ao comportamento do fogo e do vento, porque o fogo pode mudar de direção rapidamente, dependendo dessas variáveis

Se estiver em uma rodovia e não conseguir enxergar devido à falta de visibilidade por causa da fumaça, é importante que evite transpor a fumaça com o carro. Aguarde em um lugar seguro e acione as autoridades pelos telefones diretos ou pelo da concessionária da rodovia

Se a pessoa se deparar com alguém com má intenção, realizando incêndio criminoso ou soltando balão, deve ligar imediatamente para a Polícia Militar (190) ou Disque Denúncia (181)

Não retorne à área queimada até que as autoridades liberem. O fogo pode ser reativado

Evite incêndios em vegetação

Nunca jogue pontas de cigarro em locais inapropriados, principalmente nas rodovias, próximo a vegetações. A bituca, além de poluir, pode provocar grandes incêndios

Evite fazer fogueiras —as fagulhas podem ser levadas pelo vento e espalhar as chamas. Caso seja necessário, procure uma área afastada e sem vegetação

Criança não deve brincar com fósforos e isqueiros

Não solte fogos de artifícios próximo a áreas florestais

Nunca queime seu lixo, qualquer descuido pode ocasionar grandes incêndios. Tente reciclar

Se você vive em áreas rurais, mantenha seu terreno limpo, capine as cercas e divisas de sua propriedade. Previna que incêndios nas redondezas se alastrem para o seu terreno

Separe as plantações com barreiras (caminhos ou aceiros) para evitar a propagação do fogo

Dicas de saúde durante o tempo seco

Aumentar a hidratação

Hidratar as narinas e os olhos com soro fisiológico

Evitar atividades físicas ao ar livre; nesta fase crítica, em qualquer horário do dia

Umidificar o ambiente com bacias de água, toalhas molhadas ou aparelhos umidificadores

Evitar permanecer em ambientes com aglomeração de pessoas

Para quem estiver dentro de casa, a orientação é manter portas e janelas fechadas, para reduzir a entrada de partículas de fora para dentro

Em regiões de queimadas, a sugestão é utilizar máscaras do tipo N95, PFF2 ou P100, que podem reduzir a inalação de partículas

Fontes: Defesa Civil e Corpo de Bombeiros