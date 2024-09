Saiba como jogar na Lotofácil da Independência e concorrer ao prêmio de R$ 200 milhões

São Paulo

A Caixa Econômica Federal realizará na próxima segunda-feira (9) o sorteio da Lotofácil da Independência, uma loteria especial que tem o prêmio principal estimado em R$ 200 milhões.

Como em todos os concursos especiais, a Lotofácil da Independência não acumula. Caso nenhum apostador acerte os 15 números da faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de 14 números, e assim sucessivamente, para as faixas de 13, 12 e 11 acertos.

Os apostadores poderão fazer jogos até 18h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa. A aposta simples custa R$ 3.

A Lotofácil da Independência vai pagar R$ 200 milhões no prêmio principal, com 15 acertos - loteriascaixaoficial no Instagram/Reprodução

O sorteio do concurso 3.190 da Lotofácil será realizado no Espaço da Sorte, localizado na avenida Paulista 750, com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e canal Caixa no YouTube.

Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 200 milhões e aplique na poupança, receberá um rendimento de R$ 1,3 milhão no primeiro mês. O valor do prêmio principal é suficiente para comprar quatro jatos executivos, por R$ 50 milhões cada, para se deslocar com agilidade.

Esta é a 13ª edição do concurso especial da Lotofácil. Ano passado, 65 apostadores acertaram o prêmio principal e cada um recebeu R$ 2.955.552,77.

Como apostar

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha.

Bolão

Além do jogo individual, o apostador tem a possibilidade de realizar apostas em grupo, o conhecido bolão. Basta preencher o campo próprio no volante ou comprar uma cota dos bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4. O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio.

A novidade é que agora as cotas de bolão organizadas pelas lotéricas também podem ser adquiridas no App Loterias Caixa e no portal www.loteriasonline.caixa.gov.br, com tarifa de 35% do valor da cota. O pagamento pode ser feito com cartão de crédito ou PIX.