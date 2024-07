Dois anos após lançamento, loteria +Milionária faz seu primeiro ganhador

São Paulo

Dois anos após seu lançamento, a +Milionária, um dos 11 tipos de jogos das loterias da Caixa Econômica Federal, fez seu primeiro vencedor da faixa principal no sorteio desta quarta-feira (24).

A aposta sorteada, registrada em Manaus, levou o prêmio acumulado de R$ 249.094.227,14.

O ganhador fez uma aposta simples (seis dezenas e dois trevos), no valor de R$ 6, em uma casa lotérica. As dezenas sorteadas foram 10 - 19 - 20 - 42 - 43 - 44, e os trevos foram 3 e 4.

As vendas da +Milionária começaram em 2 de maio de 2022, e o primeiro sorteio aconteceu em 28 de maio do mesmo ano.

Volante da +Milionária - Divulgação/Loterias Caixa

A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui 50 números (de 1 a 50); a Matriz de Trevos Numerados possui 6 trevos numerados (de 1 a 6).

Para registrar uma aposta simples, o apostador escolhe seis números na Matriz de Números e marca dois trevos na Matriz de Trevos Numerados.

Se quiser contar com a sorte, pode deixar que o sistema escolha os números para você, com a aposta Surpresinha. Outra opção é repetir seu jogo da sorte por até cinco concursos consecutivos, com a Teimosinha.

O apostador que acertar os oito números tem a garantia de receber R$ 10 milhões, independentemente do valor arrecadado para o concurso.

Sorteios

Os sorteios da +Milionária ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados, a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da Caixa no YouTube.

Apostas

A aposta mínima custa R$ 6.

Deputada questionou Fazenda sobre falta de ganhadores

Em outubro de 2023, a deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) enviou um requerimento de informações ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a +Milionária.

No documento, Zanatta questionava por que a loteria ainda não havia registrado um ganhador na faixa principal e se existia a possibilidade de o jogo ser ineficaz, já que a probabilidade de vitória, segundo a própria Caixa, é de 1 em 238.360.500 —no caso da Mega-Sena, a chance de acertar seis números é de 1 em 50.063.860.

A parlamentar questionou ainda sobre a possibilidade de mudanças nas regras da +Milionária e se seria possível viabilizar a alteração do valor do bilhete ou um aumento no número de concursos, a fim de elevar as chances de uma aposta vencedora. Segundo Zanatta, a ausência de ganhador não era "razoável".