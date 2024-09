São Félix do Xingu (PA) registra há três semanas o maior número de incêndios do Brasil

São Paulo

Com 1.819 focos de incêndio entre os dias 1º e 7 de setembro, São Félix do Xingu, no Pará, foi a cidade com mais pontos de fogo ativos no Brasil, segundo dados do programa BDQueimadas, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). O município desbancou Lábrea (AM) a partir de 18 de agosto e quase triplicou os registros de chamas na semana seguinte.

A cidade foi seguida pelas também paraenses Altamira, com 1.598 focos, e Novo Progresso, com 1.161. Para o levantamento foram consideradas as semanas entre 11 de agosto e 7 de setembro e a classificação do Inpe, que exibe as cidades com ao menos 30 focos em cada período de sete dias.

A vida em São Félix do Xingu, com 65 mil habitantes e 84 mil quilômetros quadrados de área (55 vezes a da cidade de São Paulo), tem sido afetada pela fumaça constante, com efeito em escolas e em comunidades rurais.

Incêndio florestal em Lábrea (AM), que registrava maior número de focos de incêndio até ser superada por São Félix do Xingu (PA) - Bruno Kelly - 11.set.2024/Reuters

A situação se arrasta há semanas, segundo Kríssia Evangelista, secretária-geral da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pássaro Azul. "Está insustentável."

Virou rotina os avisos de pais que preferem manter os filhos em casa por causa de problemas respiratórios e crises desencadeadas pela fumaça, ela diz. A escola, então, tem preparado atividades para serem feitas a distância.

Kríssia trabalha em um projeto esportivo e afirmou que, na volta de um campeonato de futebol no último fim de semana, viu o fogo se aproximar da estrada no Xadá, área na zona rural da cidade. "Era queimada de um lado e do outro, uma fumaça insuportável e calor."

A região foi visitada pelo padre Danilo Lago, da Comissão Pastoral da Terra, que tem acompanhado os assentados no cálculo dos estragos. Grande parte das famílias na região vive da produção de cacau.

"E quando o cacau pega fogo é um desastre. É difícil parar. Falta prevenção, fazer aceiro [faixa de terra sem vegetação] e limpar beira de estrada."

No assentamento do Casulo, segundo Lago, foram 40 famílias afetadas —metade dos assentados—, dez delas de forma grave. "Estamos nos mobilizando para doar cesta básica, mas isso dura uma semana. E depois? São muitas famílias que vivem do cacau, que para produzir de novo leva três anos."

Procurados desde a tarde de terça-feira (10), o governo federal e o governo do Pará não responderam até a publicação deste texto.

Entre os estados, é Mato Grosso que tem a maior quantidade de focos de incêndio no período, segundo o levantamento do Inpe.

De acordo com a gestão Mauro Mendes (União Brasil), o estado, que abriga parte da amazônia, do cerrado e do pantanal, enfrenta atualmente a maior seca dos últimos 44 anos, altas temperaturas, baixa umidade e ventos intensos, que favorecem a propagação das chamas.

O Governo de Mato Grosso afirma que um terço dos focos de incêndio foi registrado em terras indígenas, de responsabilidade federal. O estado diz que tem atuado também nesses territórios e que tem parceria com as prefeituras, mas afirma ter pedido diversas vezes mais apoio de agências federais.

Questionado também sobre isso, o Ministério do Meio Ambiente do governo Lula (PT) não respondeu.

Mato Grosso diz, ainda, ter 1.063 bombeiros militares mobilizados para o combate ao fogo, mais 99 brigadistas estaduais e 83 municipais. Diariamente, são 682 pessoas em campo.

O governo também citou R$ 74,7 milhões em multas aplicadas por uso irregular do fogo. Entre as causas comuns para os incêndios no estado estão a combinação de fatores climáticos, como a seca, e atividades ilegais —desmatamento e queimadas.

A gestão Mauro Mendes rejeita comparações com outros estados porque a área matogrossense, de 900 mil km² seria muito maior, de dimensões continentais. Mas é superada pelo território do Pará, de 1,24 milhão de km².