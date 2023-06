Inscrições para o Enem começam nesta segunda (5)

As inscrições para o Enem 2023 começam nesta segunda-feira (5). Os candidatos têm até 16 de junho para se inscrever para o exame, que é a principal porta de entrada para o ensino superior do país.

Os candidatos devem fazer a inscrição na página do participante.

Candidatos aguardando pelo 1º dia de prova do Enem na Unip, da rua Vergueiro, em São Paulo - Bruno Santos-13.nov.2022/Folhapress

A taxa de inscrição é R$ 85 e deve ser paga até 21 de junho. Estudantes com direito a isenção de taxa tiveram prazo até 28 de abril para solicitar o benefício.

As provas do Enem serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. O edital com o cronograma e as regras para o Enem 2023 foi publicado no início do mês. Além de apresentar as datas e os horários do exame, o texto detalha os documentos necessários e as obrigações do participante, incluindo situações em que o candidato pode ser eliminado.

Os gabaritos das provas objetivas serão publicados no dia 24 de novembro no portal do Inep. Já os resultados individuais serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2024 no mesmo site.

ENEM

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, tornou-se uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e de iniciativas como o Prouni (Programa Universidade para Todos).