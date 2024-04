The Conversation

O sistema de pós-graduação no Brasil enfrenta uma interrupção em seu ciclo virtuoso. Desde 2018, o que se percebe é um viés de desinteresse dos recém-graduados pelos cursos de mestrado, pós-graduação e pós-doutorado.

Recentemente, informações veiculadas na proposta de Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG), feita pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), demonstraram que cerca de 25% dos cursos de mestrado oferecidos em 20 áreas do conhecimento (de um total de 49) tiveram demanda menor do que a oferta. Em relação ao doutorado, ao menos 12 áreas sentiram uma diminuição da procura que pode superar 30%.

Desenvolvida pela Capes para o registro e acompanhamento dos programas de pós-graduação no país, a Plataforma Sucupira apontou uma ociosidade de 21% nas vagas de mestrado e 25% no doutorado em 2020. Nos anos seguintes, entre 2021 e 2022, registrou-se uma diminuição de mais 11% na quantidade de ingressantes.

Pesquisadora utiliza miscroscópio para fazer análise em laboratório na UnB (Universidade de Brasília) - Adriano Machado - 30.jun.21/Reuters

Os dados do PNPG mostram que o desinteresse tem sido mais intenso pelas engenharias, que tiveram uma baixa de aproximadamente 28% no número de novos pós-graduandos. Se em 2015 foram 12.551 ingressantes, em 2022 o número caiu para 9.090. A queda de ingressantes foi de 23% nas ciências agrárias, 14% nas biológicas, 12% nas exatas e da terra. Os números indicam que o viés de queda vem desde 2018. Antes, portanto, da pandemia.

A constatação da diminuição do interesse no mestrado e pós-graduação provoca reflexões. Por que os jovens estão se afastando? Quero dar aqui uma contribuição para esse debate tão necessário e estreitamente ligado ao desenvolvimento do país.

Desestímulo financeiro e social

Começo por uma consideração relacionada ao tempo de formação de um doutor: mais de 20 anos da vida de um jovem. Acompanhe comigo: do ensino fundamental 1 e 2 (nove anos) ao ensino médio (três anos) são cerca 12 anos na educação básica. Mais quatro anos de curso superior, em média, e outros quatro a seis no mestrado e pós-graduação.

Ou seja, é preciso muita resiliência, e o que tem acontecido é um grande desestímulo financeiro e social que dificulta aos mais jovens a busca por essa formação. Ao mesmo tempo, é uma realidade que fere a percepção da importância e da necessidade de doutores para o crescimento e o avanço científico, filosófico e tecnológico de um país.

Fato é que o investimento na educação, em especial na formação dos doutores, vem se deteriorando há décadas. O valor das bolsas de pós-graduação não é suficiente para que o doutorando se dedique em tempo integral à sua formação intelectual.

Para agravar esse cenário, a pandemia de Covid-19 acelerou o processo de desmotivação para cursar ensino superior que vinha se delineando. Nos anos 2020 a 2022, o governo do período fez um grande desserviço à sociedade brasileira no que diz respeito ao conceito e metodologia científica para o desenvolvimento tecnológico de um país.

Baixos valores das bolsas

A associação desses contratempos a várias outras dificuldades ajuda a entender a evasão dos estudantes em todos os níveis de ensino. Além do investimento de um tempo prolongado da vida do estudante, muitas outras dificuldades inerentes ao processo de formação do doutor atrapalham o percurso acadêmico.

Entre elas, destaco os baixos investimentos nos valores de bolsas e nos laboratórios de pesquisas dos cientistas envolvidos na formação dos doutores e também incertezas de empregos após o doutorado nas instituições de ensino e pesquisa brasileiras. Isso leva a uma fuga cada vez maior de cérebros.

Mas o que fazer para estimular os jovens a apostarem na educação no nível de doutoramento? Tudo começa por um investimento pesado na formação dos indivíduos desde a infância até o final do ensino superior completo. Este investimento passa pela necessidade de melhorar a formação e o salário dos professores do ensino fundamental, médio, e dos professores de ensino superior.

Hoje o início de carreira em uma universidade federal ou estadual está em valores muito defasados em relação às expectativas de um profissional após mais de 20 anos de formação.

Importante lembrar também que 75% dos estudantes universitários estão nas universidades privadas. Portanto, o Ministério da Educação precisa exigir delas o nível de educação que é pedido aos professores nas universidades públicas. O percentual de doutores nos cursos das instituições privadas é extremamente baixo comparado às instituições públicas.

Não parece aceitável um corpo docente de nível superior que não tenha doutoramento. Essa é a exigência para as universidades públicas, mas o mesmo não vale para o setor privado. Desse modo, as escolas privadas precisam, evidentemente, investir em recursos humanos qualificados em Ensino e Pesquisa, inclusive para absorver os Doutores formados.

Esforço de repatriação

Ademais, as indústrias brasileiras não absorvem os doutores formados no Brasil. Se faz necessária e urgente a discussão de novas leis que favoreçam as indústrias a terem doutores em seus quadros, principalmente no desenvolvimento de novos produtos e novas tecnologias.

Recentemente, o CNPq abriu edital para repatriar doutores brasileiros que estejam fora do Brasil. Trata-se de um investimento com bolsas e enxoval para laboratórios.

No entanto, se não houver políticas para absorver esses doutores como professores ou pesquisadores nas instituições brasileiras, fica difícil acreditar em um sistema vigoroso de realmente investimento que de segurança aos doutores já formados e estabelecidos no exterior.

Penso que essas são algumas medidas que poderão tanto melhorar os cursos como o interesse por eles e a empregabilidade de quem se gradua. Essa problemática precisa ser amplamente discutida.

Além desse investimento pesado e contínuo na formação dos recursos humanos, interligando os pontos de início e término na educação das pessoas, também é crucial demonstrar à sociedade que universidades mais qualificadas, desenvolvidas e produtivas são imprescindíveis para melhoria geral do bem-estar de uma população e para o desenvolvimento de um país.