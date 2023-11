Sem luz, Enem começa às escuras em local de prova na zona leste de SP

São Paulo

A prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) começou às escuras no prédio de uma faculdade na zona leste de São Paulo, que neste domingo (5) está sem energia elétrica devido ao temporal que atingiu a cidade na última sexta (3).

O exame teve início no horário marcado, às 13h30, somente com iluminação natural.

Preocupados, pais e mães de inscritos permaneceram em frente à UniDrummond, no bairro Vila Formosa, ao longo da tarde.

"Perguntei se ia ter vela para eles fazerem a prova depois que escurecer, mas ninguém sabe de nada ainda", disse a auxiliar administrativa Edivânia Felipe, 45, que tem uma filha prestando o exame.

Funcionários da Enel em frente à UniDrummond, na zona leste de São Paulo, que funciona com gerador neste domingo (5) de Enem - Zanone Fraissat/Folhapress

"É uma prova nacional, é inadmissível que isso aconteça. Tiveram dois dias para resolver o problema", desabafou a funcionária Mara Teruel, 50, apreensiva com o desempenho da filha na prova caso a energia não voltasse.

No início da tarde, a Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia na capital, disse que o serviço já havia sido restabelecido em todos os locais de prova.

Por volta das 15h, porém, técnicos da distribuidora disseram que o gerador da UniDrummond estava desabastecido e que a companhia forneceria um novo. O equipamento chegou ao local cerca de meia hora depois, com carga suficiente para abastecer a unidade durante o restante do dia, segundo um funcionário da distribuidora.

O estudante Victor Russo, 18, foi um dos primeiros a terminar a prova. Ele disse que não teve dificuldades relacionadas à iluminação na sala em que estava. "O que pegou mesmo foi o tema da redação, ninguém estava esperando", afirmou.

O tema da redação do Enem 2023 é "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil", segundo divulgou o MEC (Ministério da Educação) após o início da prova.

A tempestade que atingiu o estado de São Paulo impactou o fornecimento de energia em 84 locais de prova do Enem.

Em nota, a Enel afirmou que equipes trabalharam durante toda a madrugada para assegurar o serviço nas unidades e que forneceu geradores onde a religação da rede não foi possível.

O Inep (Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais), órgão do MEC responsável pelo Enem, também foi procurado, mas não respondeu até a publicação deste texto.