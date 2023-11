Lula diz que chuva não afetará Enem em SP e indica fim de taxa de inscrição para prova

Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse neste domingo (5) que 100% das escolas estão com problemas de energia resolvidos causados chuvas e poderão realizar o primeiro dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2023.

A declaração foi dada durante visita à sede do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), em Brasília, junto com o ministro da Educação, Camilo Santana. Cerca de 3,9 milhões de estudantes se inscreveram para as provas em todo o país.

"Essa tranquilidade é muito importante. Ontem [sábado] estávamos preocupados com a informação de que por volta de 400 escolas não podiam ter o Enem por conta das chuvas e da falta de energia. Conversei com o ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) e ele se comprometeu que todas as escolas estariam prontas para fazer o Enem, com energia consertada ou com geradores", afirmou o presidente.

O presidente Lula (PT) visita o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) no primeiro dia do Enem 2023 - Pedro Ladeira/Folhapress

O presidente acrescentou que pode ter alguma cidade, "quem sabe no Paraná ou Santa Catarina tenha algum problema", mas que "essas meninas e meninas serão beneficiadas na outra prova do Enem".

Lula também afirmou que "investir em educação não é gasto é investimento" e que "a gente vai se encaminhar para que as pessoas não precisem sequer pagar taxa do Enem".

"Temos que fazer uma combinação para que se torne mais atrativa para os jovens fazerem o seu Enem e entrarem na universidade", disse.

Atualmente, a taxa de inscrição da prova é de R$ 85 e o valor pode ser pago por boleto, PIX, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança (a depender do banco).

O Inep prevê a participação gratuita a pessoas que estão matriculadas na terceira série do ensino médio, em escola da rede pública declarada ao Censo Escolar e quem fez todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada. Além de pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem membros de família de baixa renda.

O exame é uma das principais portas de entrada no ensino superior por meio da plataforma Sisu (Sistema de Seleção Unificada), além de ser usado para ter acesso ao Fies (Financiamento Estudantil) e ao Prouni (Programa Universidade para Todos).

Suas notas também são usadas nos processos seletivos de instituições públicas e privadas Brasil afora.

Veja, abaixo, as principais informações para o primeiro dia de prova.



QUAL É O HORÁRIO DA PROVA?

Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, com o início da prova às 13h30 (horários de Brasília).

QUAL É O TEMPO DE PROVA?

Neste primeiro domingo, a prova será das 13h30 às 19h (20h para participantes com tempo adicional e 21h para aqueles que farão a videoprova em libras).

Serão corrigidas somente as redações transcritas para a folha de redação e as respostas efetivamente marcadas no cartão-resposta, sem emendas ou rasuras.

QUAL DOCUMENTO PRECISO LEVAR?

Nos dias de provas serão aceitos documentos de identificação originais e com foto. A novidade este ano é que o Inep aceitará os documentos digitais e-Título, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital e RG Digital, desde que apresentados nos respectivos aplicativos oficiais. Capturas de telas não serão aceitas.

São documentos impressos válidos:

Cédulas de Identidade expedidas por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;

Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive refugiados;

Carteira de Registro Nacional Migratório;

Documento Provisório de Registro Nacional Migratório;

Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade;

Passaporte;

Carteira Nacional de Habilitação.

O QUE LEVAR NO DIA DA PROVA?

Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;

Documento de identificação válido (físico ou digital);

Cartão de confirmação de inscrição;

Declaração de comparecimento impressa (caso precise justificar sua presença no exame).

O QUE NÃO PODE LEVAR NO DIA DAS PROVAS?

Será eliminado o participante que portar qualquer um dos itens a seguir fora do envelope porta-objetos fornecido pelo aplicador, ao ingressar na sala de provas: