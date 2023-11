Sai o gabarito do Enem: Caetano acertou questão?

São Paulo

Após a divulgação do gabarito oficial do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), fica a dúvida: Caetano Veloso acertou a resposta da questão que citou duas de suas músicas, "Alegria, Alegria" e "Anjos Tronchos"?

Em um vídeo publicado nas redes da produtora Paula Lavigne, Caetano ficou em dúvida. Depois de analisar as opções, ele chegou a duas respostas: B e D. "Aparentemente, são as mais apuradas, assim", disse em um vídeo postado por Lavigne.

De acordo com o gabarito oficial do Enem, a resposta correta é a B.

Caetano Veloso com violão - Getty Images

A questão, que apareceu no primeiro fim de semana da aplicação do exame, dia 5 de novembro, pedia aos candidatos apontarem o que havia de comum entre as canções. Além da questão com a música de Caetano, a primeira prova também trouxe trechos de livros do pedagogo Paulo Freire e dos escritores Conceição Evaristo e Itamar Vieira Júnior.

Na primeira prova, foram aplicadas questões de linguagens e ciências humanas e os candidatos tiveram que fazer uma redação com o tema "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil".

Neste domingo (12), foi aplicada a segunda prova do Enem. Os candidatos tiveram que responder a 90 questões de ciências da natureza e matemática.

A prova deste ano, a primeira sob o comando do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi elogiada por educadores. Depois de três anos, o Enem voltou a trazer questões sobre a ditadura militar e abordou temas como desigualdade de gênero, envelhecimento da população, história da Palestina, migração de judeus para o Brasil e racismo.

Questão do Enem usa trechos de músicas de Caetano Veloso - Reprodução/Inep

Mesmo com os gabaritos das provas, os participantes ainda não conseguirão saber a nota que tiveram na prova. Os resultados individuais só serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2024, na página do participante.

A prova do Enem é elaborada com o modelo da TRI (Teoria de Resposta ao Item), assim as notas finais variam de acordo com quais itens foram anotados corretamente —e não leva em conta apenas a quantidade de acertos.

Também no domingo, o governo informou que quase um terço dos inscritos no Enem não compareceu aos dois dias de prova. Dos 3,9 milhões de inscritos, 1,2 milhão não fizeram o exame, o primeiro sob a atual gestão do presidente Lula (PT).

A taxa de abstenção do exame foi de 32%, seguindo o padrão dos últimos anos, de acordo com dados divulgados pelo governo.

No Enem do ano passado, faltaram aos dois dias do exame 32,1% dos inscritos.