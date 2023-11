PF intensifica monitoramento do Enem contra vazamentos

Brasília

O MEC (Ministério da Educação) informou neste domingo (12) que a Polícia Federal tem intensificado o monitoramento de questões de segurança relacionadas ao Enem 2023. Os participantes fazem neste domingo o segundo dia de provas.

A PF identificou oito pessoas que divulgaram fotos dos cadernos de questões no primeiro dia da prova. Segundo a corporação, todos são casos de publicações após o fechamento dos portões e início dos exames do último domingo (5).

Movimentação na entrada de um dos locais de prova do Enem, no dia 5 de novembro. - Pedro Ladeira-05.Nov.23/Folhapress

"Após apurações, não há nenhuma informação de postagem de conteúdo da prova antes do horário estipulado para início da aplicação", diz a nota do ministério.

A Polícia Federal identificou e já realizou oitivas com as pessoas que cometeram esse tipo de irregularidade nas cidades de Caruaru (PE), Natal (RN), Cornélio Procópio (PR) e Brasília (DF), segundo o governo federal.

Além disso, ainda estão sendo realizadas diligências no Rio Grande do Sul e no Ceará.

"A operação também apreendeu materiais com suspeita de uso para aplicação de fraude ao exame em Maceió (AL) e Vitória da Conquista (BA)", diz o MEC. As empresas responsáveis pelo gerenciamento das mídias sociais foram oficializadas para preservar as imagens das provas e auxiliar com o rastreamento das postagens, ainda de acordo com o governo.