Aos 7, menino da Maré sonha em construir robôs agrícolas após curso de programação de Harvard

Rio de Janeiro

O jogo é simples: para ganhar é preciso clicar nas balas que voam em frente a uma escola. Na tela, uma criança está deitada no chão para se proteger dos tiros. Ela conta que já passou mais de cinco horas escondida em sala de aula à espera do fim de operações policiais.

Apesar de o roteiro parecer de um jogo de ação, é na verdade a história real de seu criador, um menino de apenas sete anos morador do Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro.

Adriano Álvaro de Melo, 7, aprendeu inglês e foi atrás de um financiamento com a própria universidade para poder pagar a taxa de inscrição do curso - Eduardo Anizelli/Folhapress

Adriano Álvaro de Melo fez seu primeiro jogo neste ano em um curso online da universidade americana Harvard. Em inglês, que aprendeu sozinho por um aplicativo, ele conta a história do Super Alvinho, um supercientista.

"Agora posso usar os meus superpoderes para aprender mais. Quero construir robôs agrícolas e fazer pesquisas para melhorar a produção e distribuição de alimentos no mundo", diz Super Alvinho no jogo.

Álvaro foi avaliado com AH/SD (altas habilidades/superdotação) durante a pandemia. Ele tinha apenas quatro anos e estava começando a ler e escrever através do aplicativo GraphoGame, do Ministério da Educação, indicado para crianças do 1º e 2º ano do ensino fundamental.

"Uns 15 dias depois de instalar o aplicativo, ele já estava lendo e diferenciando letra maiúscula de minúscula. Ele dizia que o bonequinho tinha ensinado ele", conta Priscila de Melo, mãe de Álvaro.

O curso de Harvard é gratuito, mas o certificado de conclusão custa U$ 299 (cerca de R$ 1.500 na conversão atual, sem contar taxas). Sem condições financeiras para arcar com o gasto, o menino conseguiu uma bolsa através do programa de assistência da universidade, voltado para alunos de baixa renda.

Para isso, teve que responder em inglês qual era sua situação financeira e como aproveitaria o curso dentro de seus objetivos de vida —um questionamento complexo para a idade dele.

Com três semanas de duração, as aulas eram todas em inglês e ensinavam a fazer jogos e animações usando Scratch, uma linguagem de programação em que o código é escrito através de blocos gráficos, que são encaixados como um quebra-cabeça.

O curso não exige idade específica, mas o Scratch é indicado para quem tem mais de oito anos. Além de aprender essa linguagem, o curso ensina os fundamentos de Java e Python, que são linguagens mais complexas, e serve como uma porta de entrada para o mundo da programação.

Interesse no agro

Desde que descobriu as altas habilidades, Álvaro começou a estudar programação, inglês, xadrez, robótica e agricultura. Apesar de sua pouca idade, já tem certificados em seis cursos agrícolas do Sebrae, incluindo um de 32 horas sobre "jovem empreendedor no campo".

Segundo Priscila, o interesse surgiu ao visitar a família em Santana do Manhuaçu, cidade mineira com pouco menos de 9.000 habitantes e que fica a 300 km de Belo Horizonte.

A história de Álvaro foi descoberta pelo portal Maré de Notícias, sobre a rotina do conjunto de favelas da zona norte do Rio. A região é alvo frequente de ações policiais e confrontos com criminosos, que atrapalham o funcionamento das escolas e interrompem aulas. A cena descrita por Álvaro no jogo não é apenas fruto de sua imaginação, mas a realidade vivida na comunidade.

Outro entrave para o ensino, segundo sua mãe, é a falta de atendimento para quem tem AH/SD. A escola e a creche frequentadas pelo menino não tinham suplementação adequada para Álvaro, que acabou desenvolvendo um quadro de estresse.

De acordo com ela, a Secretaria Municipal de Educação chegou a orientar pela transferência do menino para um ginásio tecnológico e levá-lo a um centro de educação especial da prefeitura. Em nenhum desses lugares, relata a mãe, Álvaro conseguiu atendimento desejado.

"Me responderam que nenhuma escola é completa, sempre vai estar faltando algo", diz Priscila.

A mãe decidiu tirar o filho da rede pública até achar uma nova solução. Desde julho, o menino está fora da escola —o que, na idade dele, é proibido por lei.

Hoje, ele vai a uma escola bíblica três vezes por semana à noite e faz parte de um projeto de xadrez para crianças. Neste ano, Álvaro entrou para um curso particular de inglês. Durante o dia, sem ter a rotina de um ensino formal, estuda no laptop em casa.