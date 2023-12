Chefe da OCDE elogia Brasil e diz que estabilidade do país no Pisa foi 'impressionante'

Brasília

O secretário-geral da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), Mathias Cormann, avaliou como positivo o desempenho do Brasil no Pisa 2022. Os dados da avaliação internacional foram divulgados nesta terça (5), mostrando queda dos países ricos por causa da pandemia —no Brasil, a variação foi mais amena.

Cormann participou, por vídeo, de entrevista coletiva comandada pelo ministro da Educação, Camilo Santana. A OCDE é responsável pela realização do Pisa.

"Percebemos uma queda sem precedentes por causa dos efeitos da Covid, equivalente a quase metade de um ano de aprendizado", disse ele. "O Brasil, porém, foi uma das poucas exceções em que a performance não piorou. Permanece estável desde 2009, sim, mas a estabilidade foi impressionante especialmente considerando que as escolas foram fechadas."

Sala de aula em escola da rede estadual no Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo - Rivaldo Gomes - 2.ago.2021/Folhapress

O Brasil teve quedas nas três áreas avaliadas pelo Pisa: matemática, leitura e ciências. A variação do país, entretanto, foi bem mais leve que a média de países ricos, membros da OCDE. Enquanto a nota de matemática do Brasil caiu 5 pontos com relação a 2028, a média da OCDE teve queda de 15 pontos.

Direto de Paris, o chefe da OCDE considerou o desempenho do Brasil dentro de uma estabilidade. Ele disse ainda que o Pisa é importante para identificar forças comparativas internacionais, avaliar as performances, considerar insights e saber o que está funcionando bem nos países no mundo. Além disso, também é válido para entender circunstâncias específicas de cada país.

Santana disse que o Pisa não é um fim em si mesmo. "Temos no Pisa um lugar que possa orientar as políticas do MEC [Ministério da Educação]", disse ele.