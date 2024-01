Com atraso, MEC divulga resultado do Sisu nesta quarta (31); veja o que muda no calendário

São Paulo

O Ministério da Educação anunciou no início da noite desta quarta-feira (31) que os resultados de 2024 do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) estão disponíveis para consulta. A divulgação da primeira lista de aprovados nas universidades federais do país estava programada para terça (30), mas foi adiada em razão de problemas técnicos no sistema, segundo a pasta.

O resultado do Sisu foi liberado no Portal Único de Acesso do MEC e nas instituições de ensino nas quais o candidato se inscreveu. O prazo para a matrícula também foi alterado: agora os selecionados têm do dia 2 a 7 de fevereiro para fazer a matrícula nas instituições. Antes, essa etapa poderia ser feita a partir desta quinta (1º)

Durante dois dias, milhões de estudantes aguardaram os resultados do Sisu, sem uma resposta do ministério. No fim da tarde de terça, a pasta alegou problemas técnicos e informou que o resultado seria adiado.

Estudante revisa conteúdo para fazer a prova do Enem em SP; nota é usada no Sisu - Zanone Fraissat - 5.nov.2023/Folhapress

Na manhã desta quarta, o ministro Camilo Santana anunciou que a lista estaria disponível no início da tarde, mas ela só foi publicada após as 18h.

Camilo afirmou que, devido ao atraso na divulgação do resultado do Sisu, o Ministério da Educação estuda prorrogar em um dia o prazo para inscrições no Prouni (Programa Universidade para Todos), que concede bolsas em universidades particulares.

Apesar de darem acesso a universidades diferentes, as inscrições no Sisu e no Prouni estão interligadas. De acordo com o MEC, o candidato inscrito no Sisu pode se inscrever no Prouni. Porém, caso seja selecionado por ambos, tem que optar por um dos dois programas.

O Sisu, que oferece vagas em universidades federais a partir da prova do Enem, terá seleção única a partir deste ano e não mais semestral. Ao todo, são ofertadas 264.254 vagas em 127 instituições de ensino.

Além disso, adotará as novas regras da Lei de Cotas, que reserva 50% das vagas para candidatos pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência que cursaram o ensino médio em escola pública.

Outra novidade é que a lista de espera poderá ser utilizada durante todo o ano pelas instituições de educação que participam do programa.

Assim, o candidato que não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera.



NOVO CALENDÁRIO DO SISU 2024