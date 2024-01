Provão Paulista divulga resultados nesta sexta (26); veja como acessar

São Paulo

O Provão Paulista, exame que garante vagas no ensino superior a estudantes do ensino médio público em São Paulo, divulga sua lista de aprovados nesta sexta-feira (26), às 14h (de Brasília). O resultado estará disponível no portal da Vunesp.

São mais de 15 mil vagas em cinco das principais universidades públicas do estado: USP (Universidade de São Paulo), Unesp (Universidade Estadual Paulista), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) e Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo).

Mais de 400 mil alunos do 3º ano do ensino médio farão o Provão Paulista Seriado este ano - Bruno Santos - 12.ago.22/Folhapress

Com exceção da Univesp, todas as matrículas são destinadas ao primeiro semestre letivo do ano. No caso da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, o início das aulas será no segundo semestre de 2024.

Quando saem os resultados do Provão Paulista, 1ª, 2ª e 3ª chamadas?

As três chamadas com resultados do Provão Paulista terão uma semana de intervalo entre si. Enquanto a primeira será divulgada nesta sexta (26), às 14h (de Brasília), a segunda virá no dia 2 e a terceira, no dia 9 de fevereiro.

Como e quando será feita a matrícula após o Provão Paulista?

As matrículas nas universidades começam a partir de segunda (29), com um procedimento específico para cada instituição. Confira as instruções para USP, Unesp, Unicamp, Fatecs e Univesp.

Como será a distribuição de vagas no Provão Paulista?

Ao todo, o Provão Paulista vai distribuir 15.369 vagas no ensino superior público, sendo 1.500 para a USP; 934 para a Unesp; 325 para a Unicamp; 2.620 vagas para a Univesp; e 10 mil vagas para as Fatecs.