Fuvest vai unificar vestibular dos cursos de medicina da USP

São Paulo

A USP (Universidade de São Paulo) anunciou que a partir do próximo vestibular vai unificar a seleção para os interessados em cursar medicina nos campi de São Paulo, Ribeirão Preto e Bauru. O objetivo principal é dar mais opções para os candidatos.

Até o ano passado, só era possível a escolha de uma das unidades no momento da inscrição. Quem escolhesse a opção medicina São Paulo, por exemplo, não podia concorrer nas outras duas.

Na Fuvest 2025, cujas provas acontecem neste ano, o estudante poderá se inscrever na carreira medicina e depois selecionar, na ordem, os campi de preferência: São Paulo, Ribeirão Preto e Bauru. Caso não passe na primeira escolha, ainda estará concorrendo nas outras duas.

Candidatos fazem prova da Fuvest no campus da USP em São Paulo - Rivaldo Gomes - 16.jan.2022/Folhapress

Esse sistema já funciona para outras carreiras na USP. Odontologia, por exemplo, já tinha vestibular unificado para os três campi.

Outra novidade é em relação às provas de conhecimento específico na segunda fase do vestibular. Até agora, as unidades da capital e de Bauru tinham apenas questões de três disciplinas, enquanto quem quisesse estudar em Ribeirão Preto fazia avaliação com quatro disciplinas. Com a alteração, a prova unificada terá questões de biologia, física, química e geografia.

Tradicionalmente, o curso de medicina é o mais disputado da USP. Na relação de candidatos por vaga do vestibular 2024, o curso ocupou os três primeiros lugares. Em São Paulo, liderou com 117,7 candidatos por vaga, seguido de medicina em Ribeirão Preto, com 86,6, e em Bauru, com 78,2.

A partir da Fuvest 2025, o número total de candidatos inscritos na carreira será dividido pelo número de vagas disponíveis nas três unidades. Levando-se em conta a Fuvest 2024, o número de candidato por vaga seria 101,4.

A novidade também deverá alterar a nota de corte na prova de primeira fase do vestibular. Na Fuvest 2024, as carreiras de medicina em São Paulo e em Ribeirão Preto tiveram maior nota de corte em ampla concorrência, com 79 pontos cada, seguidas de medicina em Bauru, com 77 pontos.

A decisão de unificar a seleção do curso de medicina foi tomada após reuniões entre o Conselho Universitário e cada unidade.

"Trata-se de uma medida muito boa aos candidatos que pretendem cursar na USP. Podem fazer três opções, ao invés de se dirigirem desde logo a um curso. É um avanço notável", diz Gustavo Monaco, diretor executivo da Fuvest.

Os detalhes da mudança do vestibular serão publicados no edital, que deve sair no segundo semestre

Candidatos do Enem e do Provão Paulista

Além do vestibular da Fuvest, os candidatos contam com outras duas opções para concorrer a um curso na USP: o Enem-USP, que utiliza a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio, e o Provão Paulista, que é realizado pelos estudantes das escolas públicas paulistas.

No entanto, o estudante que se inscrever em medicina na Fuvest não poderá escolher a mesma carreira no Enem-USP nem no Provão. Nesses, terá de disputar cursos diferentes.