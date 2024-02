MEC volta a atrasar divulgação de resultados da segunda chamada do Prouni

São Paulo

A lista dos candidatos pré-selecionados na segunda chamada do Prouni (Programa Universidade para Todos), que estava prevista para ser divulgada na última terça-feira (27), foi adiada para esta quarta (28). No entanto, até as 23h os dados ainda não tinham sido publicados no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O MEC (Ministério da Educação e Cultura) não divulgou o motivo do atraso, mas afirmou que as equipes técnicas da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação e da Secretaria de Educação Superior estão trabalhando para divulgar os resultados "o mais rápido possível".

Procurado por email, o ministério não se pronunciou até a publicação deste texto para dar um novo prazo.

Esta não é a primeira vez que o MEC atrasa resultados. No dia 6 de fevereiro, devido a um erro na divulgação dos resultados do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), o ministério voltou a ter dificuldade na entrega dos aprovados da primeira chamada para o Prouni.

Durante toda a tarde, o portal ficou fora do ar e os candidatos não conseguiram acessar os resultados, que só foram publicados no início da noite. Nas redes sociais, os candidatos reclamam da recorrência dos problemas de divulgação.

Enem

Os problemas do MEC começaram ainda na realização do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), em outubro passado. Cerca de 50 mil inscritos na prova, cuja nota é usada para acesso ao Sisu, foram alocados em locais distantes das suas casas. O edital garantia que os participantes fizessem o exame de novembro a no máximo 30 km de distância de suas residências. Estudantes relataram distâncias de mais de 40 km.

Ao admitir o problema, o ministério disse que a definição dos locais de prova foi feita pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), vencedor da licitação para aplicação do Enem 2023.

Como houve relato de alunos que avaliavam desistir de fazer o exame, o MEC autorizou esses candidatos a fazerem a prova em outra data. Mas houve casos de estudantes que preferiram fazer o exame na data original e tiveram que percorrer 33 quilômetros.

Saeb

Também em outubro, às vésperas do início do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), o MEC anunciou que atrasaria em uma semana o prazo de aplicação das provas nas escolas de todo o país.

O cronograma inicial previa que as provas seriam aplicadas de 23 de outubro a 10 de novembro de 2023, mas até o dia 20 o governo federal ainda não havia entregado as provas a todos os estados e municípios brasileiros. Com a prorrogação, o prazo foi ampliado até 17 de novembro.

O Saeb é a principal avaliação da educação básica do Brasil. Realizada desde 1990, a avaliação, que envolve provas de português e matemática, é feita a cada dois anos e usada para calcular o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), que permite medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino.

Sisu

No começo deste ano, a divulgação da primeira lista de aprovados do Sisu, que oferece vagas em universidades federais a partir da prova do Enem, estava programada para o dia 30 de janeiro, mas foi adiada em razão de problemas técnicos no sistema, segundo a pasta. Os resultados só foram disponibilizados no início da noite do dia seguinte.

Com o atraso, o prazo para a matrícula também foi alterado. A falha frustrou estudantes. Alguns deles conseguiram acessar a página e viram que foram aprovados nas universidades às quais se candidataram. Quando os resultados oficiais saíram, porém, esses alunos descobriram que não conseguiram a vaga que haviam selecionado.

O MEC confirmou que houve uma divulgação indevida de resultados provisórios, que ainda não estavam homologados. Conforme a pasta, os dados ficaram disponíveis por 25 minutos.

Novo problema ocorreu na divulgação dos resultados da lista de espera do Sisu, que deveria ter acontecido no dia 16 de fevereiro, mas por orientação do MEC, as universidades e institutos federais adiaram a divulgação ou retificaram a publicação dos aprovados. Procurada por telefone e email diversas vezes, a pasta não deu explicações sobre as ocorrências.

A reportagem levantou que houve problemas em mais de 20 instituições em todo país nas convocações para essa etapa de "repescagem", que seleciona quem não foi aprovado em primeira chamada, em janeiro —quando outra falha já havia levado à divulgação de resultados errados.

Não foi esclarecido se o reprocessamento das listas alterou a classificação dos candidatos, como havia ocorrido na divulgação da primeira chamada. Na ocasião, uma lista provisória foi liberada indevidamente, mostrando como aprovados estudantes que não haviam se classificado para as vagas que tentaram.