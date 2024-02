Quilombo Kalunga, um dos maiores do país, deve ganhar campus do Instituto Federal de Goiás

Salvador

Líderes de um dos maiores territórios quilombolas da América Latina —o quilombo Kalunga, em Goiás— se reuniram no dia 15 de fevereiro com representantes da Prefeitura de Cavalcante e com o IFG (Instituto Federal de Goiás) para avaliar a criação de um campus da instituição na cidade.

Boa parte do território de Kalunga está em Cavalcante, o que facilitaria o acesso da população quilombola ao ensino do instituto federal. Ao todo, a área do quilombo está contida no perímetro de três municípios: Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte Alegre de Goiás.

A região é onde está a Chapada dos Veadeiros, unidade de conservação e ponto turístico do estado.

Reunião sobre a criação de um campus do Instituto Federal de Goiás no município de Cavalcante, região que abriga um dos maiores territórios quilombolas do país - Casa de Pesquisa Cavalcante

A reunião, que durou mais de três horas, aconteceu no plenário da Câmara Municipal de Cavalcante com mais de 160 pessoas, incluindo o presidente da Associação Quilombo Kalunga, Carlos Pereira, o prefeito de Cavalcante, Vilmar Kalunga, a reitora do IFG, Oneida Cristina Gomes Barcelos Irigon, pró-reitores e diretores dos campi da Cidade de Goiás e Uruaçu, além de representantes da área de educação do governo estadual.

Segundo a prefeitura, a administração vem trabalhando desde maio de 2023 para trazer o IFG para Cavalcante. O pré-projeto elaborado na reunião destaca a importância de investigar os potenciais de agroecologia, turismo de base comunitária, tecnologias ancestrais, saúde, meio ambiente, entre outros, visando criar um modelo de desenvolvimento sustentável para a região.

"É uma demanda do município buscar trazer o IFG para dentro do nosso município. É um polo que dá oportunidade para os jovens ", diz Adriano da Silva, 26, uma das lideranças do Kalunga.

"A gente busca já há uns anos, a implantação de uma universidade em Cavalcante que tenha uma facilidade para os nossos jovens estudarem, um ensino médio integrado ao técnico ou uma pós-graduação, com uma facilidade maior, sem precisar se deslocar, sem precisar ir embora da cidade ou do território", explica.

Somando com os quilombolas que residem em Monte Alegre e Teresina, o quilombo Kalunga é uma região populosa, com 9.000 a 11 mil pessoas, segundo o mapa de conflitos da Fiocruz.

A obrigatoriedade de sair da cidade para ingressar no ensino federal e a barreira financeira impedem boa parte dos jovens locais de acessar este campo de estudo.

"Várias pessoas querem ir para a universidade, mas é difícil morar fora. A parceria entre a Associação Quilombo Kalunga e a prefeitura e a reitora do IF Goiás é tudo para a gente buscar como fazer o IF chegar até nós. Nesse momento, a gente é um corpo único lutando para que o IF seja implantado dentro do nosso município e a gente tenha mais oportunidade e conhecimento", diz Silva.

"Cavalcante tem uma população de migrantes e quilombolas articulada e ávida de conhecimento. E saberá irradiar e receber saberes pela Chapada dos Veadeiros", afirma o prefeito Vilmar Kalunga.

A Prefeitura de Cavalcante enviou ofício à reitora do IFG formalizando o pleito, com justificativa e apresentação das possíveis áreas que poderiam ser doadas para a implantação do campus. Ao mesmo tempo, o IFG, por meio do Observatório do Mundo do Trabalho, realizou estudo técnico inicial.

O governo federal tem projeto de expansão da rede em cem campi em 2024 e 2025.

Goiás será um dos estados contemplados, e Cavalcante é um dos municípios elegíveis.

No entanto, o quantitativo e os municípios escolhidos só serão conhecidos quando anunciados pelo presidente Lula, o que deve ocorrer até a primeira quinzena de março.

Após o anúncio do presidente, a equipe técnica da reitoria fará os estudos necessários e apresentará ao MEC (Ministério da Educação) o projeto de implantação dos novos campi do IFG.

O Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga é considerado como o maior território de descendentes quilombolas do Brasil. O território é reconhecido pela Fundação Cultural Palmares. É também conhecido pelas atrações turísticas como cachoeiras e outras áreas do cerrado. A comunidade está na região há 250 anos.

Ele é formado por 39 comunidades em um território de 262 mil hectares. Porém apenas 34 mil hectares foram definitivamente titulados.

A comunidade é reconhecida como sítio histórico e patrimônio cultural e certificada como remanescente de quilombo. Em 2009, foi declarado o interesse social, para fins de desapropriação, dos imóveis abrangidos pelo território.