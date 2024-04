Prazo para pedir isenção de taxa do Enem 2024 acaba nesta sexta (26)

São Paulo

Os estudantes que quiserem pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem 2024 têm até as 23h59 (de Brasília) desta sexta-feira (26) para demonstrarem sua intenção.

Os interessados devem pedir o benefício no site do Inep, na Página do Participante. Quem teve o pedido de isenção aceito no Enem 2023, mas faltou à prova, precisa justificar a ausência na mesma plataforma para ter direito a isenção novamente.

Abertura dos portões para o primeiro dia de provas do Enem 2023 na Unisa da Cidade Dutra, na zona sul de São Paulo - Rubens Cavallari - 5.nov.23/Folhapress

Quem tem direito a não pagar a taxa?

Candidatos matriculados no 3º ano do ensino médio (neste ano de 2024) em escola da rede pública

Quem fez todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada

Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica com registro do CadÚnico

O resultado dos candidatos que conseguiram a isenção de taxa será divulgado em 13 de maio. Há ainda uma fase para recurso, entre os dias 13 e 17 de maio.

Quanto é a taxa de inscrição no Enem?

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), órgão responsável pelo exame, ainda não divulgou outras informações sobre a edição de 2024, como as datas das provas e o valor da inscrição. No ano passado, assim como vem ocorrendo desde 2019, candidatos sem isenção da taxa pagaram R$ 85.

Assim como nos últimos anos, a prova deve acontecer em dois domingos consecutivos. No primeiro dia, os candidatos fazem a redação e as provas de linguagens e ciências humanas. No segundo dia, as provas de ciências da natureza e matemática.

A definição das datas sairá apenas no edital Enem 2024, que deve ser divulgado em breve, segundo o Inep.

Justificativa de ausência

O mesmo período para pedido da isenção de taxa vale para apresentação de justificativa de ausência na edição de 2023.

Dos 3,9 milhões de inscritos para o Enem 2023, 1,2 milhão não fizeram o exame. Ou seja, a taxa de abstenção foi de 32%. O volume de faltosos é considerado alto pelo Ministério da Educação e tem se mantido nos mesmos patamares nos últimos anos.

Pé-de-meia

O estudante da 3ª série do ensino médio (de escola pública) que comparecer aos dois dias de provas do Enem 2024, incluindo eventual reaplicação, terá direito ao incentivo de R$ 200 do programa Pé-de-Meia. O valor será depositado, após a conclusão dessa etapa, na conta-poupança em que o aluno recebe os demais incentivos do programa federal.

Calendário do pedido de isenção no Enem 2024