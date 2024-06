Universidades federais divergem sobre cancelamento de calendário acadêmico por greve

São Paulo

As universidades federais atingidas pela greve de professores começam a repensar seu ano letivo, mais de dois meses após o início do movimento.

Parte delas decidiu suspender o calendário acadêmico, enquanto durar a paralisação, e admite terminar as atividades previstas para 2024 somente em 2025. Outras ainda não definiram o que fazer e enfrentam debates internos.

O Andes (Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior) consultou no início deste mês as 54 universidades em greve sobre a possibilidade de suspensão do calendário, visando evitar que estudantes sejam prejudicados. Mais de 30 responderam.

Servidores federais da educação em greve fazem ato em frente ao Palácio do Planalto, enquanto o presidente Lula se reúne com os reitores das universidades federais - Gabriela Biló /Gabriela Biló - 13.mai.2024/Folhapress

Algumas, como FURG (Universidade Federal do Rio Grande) e UFU (Universidade Federal de Uberlândia), resolveram cancelar seu planejamento deste ano. Outro grupo, composto por UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e UFPB (Universidade Federal da Paraíba), por exemplo, resolveu seguir com as atividades.

No caso paraibano, a resolução veio do reitor, Valdiney Gouveia. Os professores da instituição, em assembleia na última semana, haviam votado pela suspensão do calendário. Valdiney vetou na sexta-feira (14), desagradando a docentes e alunos, que protestaram.

Ainda há universidades que disseram ao Andes estarem deliberando sobre o ano letivo, sem data para definição dos rumos.

Noutra situação, a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), já fora da greve e com retorno às aulas no dia 10, decidiu readequar seu calendário e terminar as atividades previstas para este ano somente em fevereiro 2025.

Enquanto as instituições deliberam sobre o ano letivo, estudantes se dizem preocupados com o futuro.

Prestes a se formar em ciências contábeis na Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), Rodrigo Sousa, 23, não sabe se irá apresentar seu trabalho de conclusão quando agendado, para meados de novembro. A situação, relata, é "frustrante".

A reportagem perguntou ao MEC (Ministério da Educação) sua posição sobre o calendário das universidades federais. O ministério de Camilo Santana respondeu com o link de uma notícia publicada sobre as negociações pelo fim da greve dos docentes, ignorando o questionamento.

Greve ultrapassa os dois meses sem perspectiva do fim

A paralisação dos professores de universidades federais foi iniciada em 15 de abril. Eles pedem reajuste salarial e recomposição do orçamento dos centros de ensino.

Os servidores reivindicam aumento de 3,69% em agosto deste ano, 9% em janeiro de 2025 e 5,16% em maio 2026. Brasília oferece 9% em janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026.

O governo Lula (PT) oferece reajuste a partir de 2025 e afirma, através do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, não ter possibilidade de melhorar a proposta.

Segundo os grevistas, a greve não termina enquanto Brasília resistir ao acréscimo já neste ano. A gestão petista tenta acalmar os ânimos com outras propostas.

Em meio a cobranças, o governo lançou um PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) na segunda-feira (10) para as universidades federais e para os hospitais universitários, com previsão de R$ 5,5 bilhões em investimentos.

O ministro da Educação também anunciou um acréscimo de recursos para o custeio das instituições federais, em um total de R$ 400 milhões. Desse total, R$ 279,2 milhões serão para as universidades e outros R$ 120,7 milhões para os institutos federais.

Assim, o orçamento de 2024 dos centros de ensino chega a R$ 6,38 bi. O valor já é superior aos R$ 6,26 bi de 2023.

Os valores, porém, já eram previstos no orçamento deste ano e foram somente adiantados, como mostrou a Folha.

Universidades federais ainda em greve*

Universidade Federal do Rio Grande Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira Universidade Federal do Ceará Universidade Federal do Cariri Universidade de Brasília Universidade Federal de Juiz de Fora Universidade Federal de Ouro Preto Universidade Federal de Pelotas Universidade Federal de Pelotas Universidade Federal de Viçosa Universidade Federal do Espírito Santo Universidade Federal do Maranhão Universidade Federal do Pará Universidade Federal do Paraná Universidade Federal do Sul da Bahia Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará Universidade Tecnológica Federal do Paraná Universidade Federal de Rondônia Universidade Federal de Roraima Universidade Federal de São João del-Rei Universidade Federal de Pernambuco Universidade Federal de Catalão Universidade Federal do Oeste da Bahia Universidade Federal de Santa Maria Universidade Federal de Tocantins Universidade Federal do Rio Grande do Norte Universidade Federal Fluminense Universidade Federal de Alagoas Universidade Federal do Agreste de Pernambuco Universidade Federal Rural de Pernambuco Universidade Federal de São Paulo Universidade Federal da Bahia Universidade Federal do ABC Universidade Federal Rural da Amazônia Universidade Federal Rural da Amazônia Universidade Federal de Campina Grande Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro Universidade Federal do Triângulo Mineiro Universidade Federal do Mato Grosso do Sul Universidade Federal do Acre Universidade Federal de Lavras Universidade Federal de São Carlos Universidade Federal de Goiás Universidade Federal de Santa Catarina Universidade Federal do Amapá Universidade Federal do Sergipe Universidade Federal do Recôncavo da Bahia Universidade Federal da Integração Latino-Americana Universidade Federal do Oeste do Pará Universidade Federal de Mato Grosso Universidade Federal de Uberlândia Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri Universidade Federal do Piauí

*Segundo o Andes (Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior)