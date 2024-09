Embraer mantém colégios de tempo integral e oferece bolsas

São Paulo

Conhecida por ser uma das maiores fabricantes de jatos comerciais do mundo, a Embraer tem um pé na educação. O instituto da empresa administra duas escolas de tempo integral voltadas para o ensino médio, uma em São José dos Campos e outra em Botucatu, no interior de São Paulo. Atualmente, os colégios atendem 720 alunos.

Desde 1994, a Embraer é uma empresa privada de capital aberto. Porém, o governo federal detém uma "golden share", ação que permite vetar qualquer negócio em seu conselho de administração.

"Nós sempre tivemos a questão de formação de pessoas muito forte na empresa. O foco está no ensino médio porque o jovem com 14 ou 15 anos tende a abandonar a escola para ajudar a família, principalmente o de baixa renda", afirma André Tachard, diretor do Instituto Embraer.

Fernando Thiago Rodrigues, 18, aluno do terceiro ano do ensino médio no Colégio Embraer. A escola é mantida pelo Instituto Embraer e conta com altos índices de aprovações de alunos em universidades públicas - Jardiel Carvalho/Folhapress

Para 2025, há 240 vagas abertas para o primeiro ano do ensino médio: 160 são para a unidade em São José dos Campos e 80 para a de Botucatu. O único modo de entrada nos colégios é a partir de processo seletivo, semelhante a um vestibular. A prova é composta por redação e 50 questões de múltipla escolha. O exame é dividido em dois grupos, um de língua portuguesa e ciências humanas e outro de matemática e ciências naturais. São 18 candidatos por vaga.

Segundo Eduardo Rodrigues, gerente de desenvolvimento social do Instituto Embraer, cerca de 200 ex-alunos trabalham ou já desempenharam funções na empresa. "A possibilidade de sonhar com um futuro é o que atrai o aluno a estudar no colégio", afirma Rodrigues, ele mesmo ex-aluno da escola.

A distribuição das vagas segue critérios sociais: 80% são reservadas para estudantes oriundos de escolas públicas e com renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo. Os 20% restantes são destinados a alunos pagantes, com mensalidades de R$ 2.772,63, em São José dos Campos, e R$ 2.226,51 em Botucatu.

Fernando Thiago Rodrigues, 18, aluno do terceiro ano do ensino médio, conta que a entrada na escola foi a realização de um sonho familiar. "O colégio abre tantas portas que é outra realidade. Considero uma conquista ter entrado aqui. Meus pais me deram todo o suporte, minhas irmãs de 10 e 12 anos ficaram bem orgulhosas."

O período é integral, dividido em duas partes. A manhã é dedicada às disciplinas obrigatórias do ensino médio, como história, matemática e física. À tarde, os estudantes participam de um programa de preparação para a universidade, o PPU, que abrange as quatro áreas de conhecimento: exatas, humanas, linguagens e ciências da natureza.

Nas aulas do PPU, os alunos têm a oportunidade de explorar uma visão prática das diferentes carreiras que pretendem seguir. A unidade de São José dos Campos tem infraestrutura dedicada ao programa, com laboratórios, salas e atividades especializadas para cada área, como laboratórios de química e biologia, salas de artes, audiovisual e eventos especiais, como simulação de uma conferência da ONU.

Bianca Gabrielly Marcondes, 17, queria cursar engenharia aeroespacial na faculdade, mas mudou de ideia no Colégio Embraer. "A educação aqui não é voltada apenas para passar no vestibular, mas sobre o que vamos fazer depois disso." Ela está pensando agora em jornalismo.

Após explorar várias áreas do conhecimento no Colégio Embraer, Bianca Gabrielly Marcondes, 17 anos, decidiu prestar vestibular para jornalismo - Jardiel Carvalho/Folhapress

De acordo com a análise da plataforma de ensino SAS Educação com dados do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), a unidade do colégio em São José dos Campos ficou na oitava posição do ranking de escolas com as maiores notas do estado de São Paulo no Enem em 2023.

Para André Tachard, diretor do Instituto Embraer, o segredo do sucesso dos colégios é baseado em um tripé: estrutura adequada, professores bem remunerados e motivados e alunos interessados.

Outro aspecto destacado por Tachard é o ambiente de excelência cultivado ao redor do colégio. "Isso é muito bom e acaba contaminando todos positivamente. Até os alunos pagantes, que teoricamente não teriam ímpeto tão grande, são motivados por esse ambiente de maneira positiva."

Após concluir o ensino médio, os ex-alunos das unidades do Colégio Embraer têm acesso ao programa Revoar, que proporciona suporte para a continuidade dos estudos na universidade. A iniciativa do Instituto Embraer, em parceria com o Instituto Semear, é destinada aos jovens de até 20 anos que estudaram nas escolas como bolsistas. Financiado por doações de voluntários, o Revoar oferece auxílio financeiro de R$ 6.000 no primeiro ano de graduação, além de mentorias de carreira promovidas por voluntários