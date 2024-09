Governo de SP sanciona programa de estágio para alunos do ensino médio técnico

São Paulo

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sancionou nesta quarta-feira (11) a lei que cria um programa de estágios para estudantes de ensino médio técnico. Os jovens vão trabalhar por até quatro horas diárias (20 horas semanais) com remuneração que pode chegar a R$ 1.000, a depender do curso profissionalizante.

Segundo o governo, o programa tem como objetivo valorizar os estudantes e combater a evasão escolar no último ciclo da educação básica. Os editais para parcerias com instituições e empresas privadas interessadas serão abertos em breve para que os estágios possam começar em 2025.

Os alunos devem ter pelo menos 14 anos e estar matriculados em cursos técnicos oferecidos pela Secretaria de Educação.

Alunos do ensino médio técnico da Escola Estadual Milton da Silva Rodrigues, em São Paulo - Sergio Barzaghi/Secretaria de Educação de SP

Inicialmente, o programa deve beneficiar 5.000 estudantes do ensino técnico. A expectativa do governo é ampliar o número para 30 mil estagiários.

O Estado de São Paulo tem atualmente 73,6 mil estudantes matriculados em cursos técnicos.

Os estudantes das áreas de tecnologia, como ciência de dados e desenvolvimento de sistemas, poderão receber bolsas mensais de até R$ 1.000. Para os demais cursos, a expectativa é de um pagamento mensal de até R$ 650, segundo a pasta de Educação.

Pelo programa, o governo será responsável por pagar a bolsa de estágio por um período de seis meses, assim como o seguro contra acidentes pessoais dos estudantes.

As empresas parceiras deverão fornecer auxílio transporte aos estudantes e dispor de profissional que atuará como supervisor do estágio, com formação ou experiência na área de conhecimento do curso técnico.